La frittata è un piatto sempre gradito, che accontenta tutti grandi e piccini, ottima sia semplice che farcita con verdure e formaggi. Una ricetta che non richiede troppo tempo nella preparazione, perfetta quando non volete trascorrere ore in cucina.

Spesso viene preparata per un pranzo fuori porta, scopriamo due ricette da preparare con verdure.

Frittata farcita: due ricette che delizierà tutti

Ecco due semplici idee da preparare per cena, che piacerà a tutti, una ricetta è una frittata di patate con prosciutto e stracchino, mentre la seconda una frittata di verdure.

Scopriamo come prepararle.

1- Frittata di patate: croccante e filante

La frittata di patate al forno si prepara facilmente, ma ha una farcitura che fa gola a tutti. Davvero un piatto irresistibile e soprattutto filante, tutti gradiranno, non vi porterà via troppo tempo e inoltre prevede la cottura in forno.

Questa frittata, si prepara con una farcitura di prosciutto e stracchino, ma potete sostituire con la provola affumicata, se non gradite lo stracchino.

Scopriamo come prepararla a casa facilmente.

Ingredienti per la frittata (per 8 persone)

6 uova di media grandezza

500 grammi di patate

2 cucchiai di parmigiano

Olio extra vergine di oliva

Sale

Per il ripieno

Prosciutto cotto q.b.

100 grammi di stracchino

Preparazione

Per preparare questa ricetta, iniziamo dalle patate, che devono essere sbucciate per bene, poi le lavate sotto acqua corrente fredda. Asciugatele con la carta assorbente da cucina e tagliatele a fette spesse e poi a dadini piccolini.

In una padella ampia e antiaderente, mettete l’olio extra vergine di oliva ed un pò di sale, mettete le patate tagliate e lasciatele cuocere a fiamma alta.

Giratele spesso così non si attaccheranno sul fondo, non aggiungete acqua. In una ciotola mettete le uova e sbattete con una frusta, poi aggiungete il sale e il parmigiano reggiano.

Adesso versate le patate cotte in padella e mescolate bene, trasferite il tutto nella padella che avete utilizzato per cuocere le patate. Aggiungete un altro pò di olio e solo metà composto di uova e patate, poi giratela delicatamente in modo da far cuocere bene ad ambo i lati.

A cottura ultima, trasferite la frittata su un piatto, fate attenzione a non farla rompere, poi mettete nella padella il restante composto di patate e uova.

Se è necessario, aggiungete altro olio,lasciate cuocere come quella precedente, poi a cottura ultimata mettete su un piatto. E’ il momento di farcire la frittata, foderate una teglia con la carta forno, mettete la prima frittata, poi aggiungete il prosciutto cotto e lo stracchino. Adagiate sopra l’altra frittata, trasferite in forno a 180° per 5 minuti, il tempo necessario che si scioglie lo stracchino.

Sfornate e servite.

Buon Appetito!

2- Frittata di verdure: un piatto semplice e ricco di ingredienti

La frittata al forno di verdure, è un secondo piatto ricco di ingredienti ma di semplice preparazione. Un piatto completo, che potete preparare in anticipo le verdure e versarle al momento opportuno nella frittata di uova. Si cuoce in forno, quindi si evita la frittura, potete arricchirla con altri ingredienti come scamorza tagliata a dadini o della provola affumicata. Scopriamo la ricetta.

Ingredienti

6 Uova

1 carota

4 pomodori

1 Zucchina

200 g di fagiolini

1 cipolla

1 cucchiaio Latte

50 g Parmigiano reggiano

1 Patata

Prezzemolo q.b.

Sale

Preparazione