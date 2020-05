Un colore per ogni segno zodiacale

Scopri qual è il colore più adatto a te in base al tuo segno zodiacale.

I colori fanno parte della nostra vita ed hanno un linguaggio particolare che può voler dire tante cose diverse. In genere ognuno di noi ha uno o più colori che preferisce rispetto ad altri e ciò, seppur in minima parte, può delineare il modo di essere o come si vivono alcuni aspetti della vita di tutti i giorni. Quello che molti non sanno è che anche le stelle hanno una loro correlazione con i colori.

Così, ad ogni segno dello zodiaco ne corrisponde almeno uno che, seppur in modo generico, definisce alcuni modi di essere dei vari segni zodiacali. Oggi, quindi, dopo aver visto qual è la caratteristica che rende attraenti i vari segni dello zodiaco e cosa rende unici i vari segni zodiacali scopriremo qual è il colore per ogni segno zodiacale e cosa significa rapportato al suo modo di essere. Un aspetto che è consigliabile confrontare con il colore legato all’ascendente in modo da avere un’idea più chiara o un abbinamento cromatico in grado di descriverci al meglio.

Astrologia: Un colore per ogni segno dello zodiaco

Ariete – Il rosso acceso

Il segno zodiacale dell’Ariete è strettamene legato al colore rosso, perfetto per indicarne la forza esplosiva e l’energia vitale paragonabile solo ad un fuoco ardente. Come il rosso il segno zodiacale dell’Ariete è portato ad essere acceso e senza controllo. Domare i nativi del segno è infatti impossibile così come lo è cercare di prevederne le mosse. Spesso istintivi, hanno bisogno di correre e di muoversi senza pensare, agendo solo d’istinto e puntando sempre al successo.

La loro indole è impetuosa e proprio come il fuoco possono accendersi per niente, scoppiando in attacchi di ira o mostrandosi in tutta la loro passionalità. Di sicuro sono persone che sanno sempre come farsi notare e che a volte possono scottare chi gli si avvicina, esattamente come le fiamme rosse ardenti di un fuoco.

Toro – Il verde foresta

Il segno del Toro risuona dei colori della natura, tanto che vedere i nativi del segno nel bel mezzo di un bosco non lascerebbe sorpresi nessuno. A loro modo zen e in grado di conoscersi a fondo, sono persone che sanno come far sentire gli altri a proprio agio trasmettendo una piacevole sensazione di benessere che ben si lega al loro modo di agire sempre compassato. Molto legati anche al marrone, hanno una certa familiarità con i colori della natura, perfetti per descriverli e per rispecchiare quel senso di pace interiore che sanno trasmettere anche solo parlando. Inoltre, amanti di tutto ciò che è confortevole si rispecchiano nell’effetto rilassante del verde. Effetto che su di loro funziona benissimo, facendoli sentire a proprio agio e stimolandone i modi di fare notoriamente calmi e posati.

Gemelli – Il giallo

Il segno zodiacale dei Gemelli è strettamente legato al sole e a tutto ciò che lo ricorda. Giallo e arancione sono quindi colori che ben lo rappresentano. Solari come pochi, i nativi del segno sono infatti persone piene di vita e sempre in cerca di qualcosa per cui sorridere. Allo stesso tempo, però, possono essere soggetti al passare delle nuvole, nascondendosi dietro di esse e mostrando un modo di essere decisamente diverso e fuori controllo. Poliedrici e duali, sanno esprimere un bisogno di vita che per certi tratti è energizzante e per altri a volte stancanti. Cosa che ben si sposa con il loro essere da sempre duali. Detto ciò, il giallo è il colore che certamente li descrive meglio, sebbene per persone complesse come loro, anche il grigio sarebbe utile, per descrivere la loro capacità di modularsi in base allo stato d’animo del momento.

Cancro – Il rosa

Il segno del Cancro si sposa bene con il rosa. Un colore che per molti è scontato ma che invece racchiude svariate tonalità che vanno dalle più dolci alle più accese. Allo stesso modo i nativi del segno sono persone in grado di cambiare di volta in volta, mostrandosi alle volte dolci ed altre così permalose da risultare irriconoscibili. Il loro modo di essere riscuote solitamente fascino, esattamente come il colore rosa che riesce a rilassare e a trasmettere emozioni positive in chi lo guarda. Basta però pensare ai tanti giochi cromatici per immaginarseli diventare fuxia, rosa tenue e poi ancora un rosa acceso e scintillante. Si tratta quindi di un colore che li rispecchia in pieno e che è in grado di rappresentarli in ogni fase della loro vita.

Leone – L’arancione

Il segno del Leone è illuminato dai forti raggi del sole che rappresentano la sua innata energia e la voglia di vivere che ben li rispecchia. Sebbene per loro vadano bene sia il giallo che l’arancione, quest’ultimo è più indicato perché racchiude in se dei toni caldi che ben descrivono il loro modo di essere con le persone che amano o quando si lasciano andare ai momenti di dolcezza. I nativi del segno sono infatti persone solari, portate per tutto ciò che è vita e sempre pronte a mettersi in gioco e a coinvolgere chiunque incontrino sul loro cammino.

Proprio come i colori del sole sanno essere contagiose in modo positivo, spingendo chi le osserva a volerle emulare per via del loro modo di mostrare al meglio il lato più bello di ogni cosa. Un particolare che hanno in comune con l’arancione che dona da sempre allegria, riuscendo a scaldare l’animo come un bel tramonto da osservare in compagnia di chi si ama.

Vergine – Il grigio

Il segno della vergine si abbina bene ai colori tenui ma non troppo chiari. Sebbene siano di base più collegabili ad un giallo canarino, il loro modo di vedere le cose solitamente negativo porta infatti i nativi del segno ad essere più inclini a colori dalle tonalità più scure. Il grigio, in tal senso, è un colore che riesce a rispecchiare per gran parte il loro stato d’animo e modo di essere. Più ricco di sfumature di quanto si pensi, il colore grigio riesce infatti a descrivere a pieno i loro stati d’animo, spesso ricchi di variazioni che vanno da toni più chiari nei momenti di speranza a quelli più scuri quando lo scoramento si fa più porte. Un colore che li rappresenta sicuramente più del giallo che, invece, dovrebbe essere visto più come un colore al quale puntare al fine di poter vivere in pieno la vita solare e positiva alla quale sarebbero destinati se solo imparassero ad essere meno prevenuti e negativi nei confronti delle cose e delle persone.

