Ascelle | scopri i rimedi naturali per attenuare la sudorazione

La sudorazione eccessiva delle ascelle interessa diverse persone, ma si può attenuare con i rimedi naturali, scopriamo quali.

La sudorazione è un naturale processo dell’organismo, è il prodotto di secrezione delle ghiandole sudoripare che si trovano sotto le ascelle. Non solo anche in zone come il palmo della mano e la pianta del piede.

La sudorazione delle ascelle, accomuna molte persone, diventa un vero disagio soprattutto se la sudorazione diventa acida. Purtroppo con l’arrivo dell’estate, le temperature aumentano e la sudorazione si accentua.

Noi di CheDonna.it vi diamo qualche consiglio utile da seguire, per attenuare l’eccessiva sudorazione delle ascelle.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Piedi che emanano un cattivo odore | rimedi naturali efficaci

Rimedi naturali per la sudorazione delle ascelle

La sudorazione si può attenuare senza ricorrere a prodotti troppo aggressivi, basta utilizzare dei semplici ingredienti che avete a casa sicuramente scopriamo quali.

1. Aceto di mele: provate a mescolare l’olio essenziale di lavanda con l’aceto, in questo modo: in una ciotola mettete 125 ml di aceto di mele e un cucchiaio di olio essenziale di lavanda. Chiudetelo in un barattolo e lasciatelo riposare per 12 ore, trascorso il tempo, immergete un batuffolo di cotone nella soluzione e strofinatelo delicatamente sulle ascelle. Ripetete 2 volte al giorno, se la pelle è sensibile diluite con un pò di acqua.

2- Bicarbonato di sodio e olio di limone: mescolate 30 g di bicarbonato, con 5 ml di olio di limone, poi dopo aver lavato bene le ascelle, applicate massaggiando delicatamente e lasciatelo agire per 20 minuti, poi rimuovete i residui con un canovaccio di cotone bianco pulito. Ripetete più volte al giorno.

SULLO STESSO ARGOMENTO:9 incredibili usi del bicarbonato di sodio che possono trasformare la tua vita

3- Sale e limone: mescolate 2 cucchiai di sale marino e 3 cucchiaio di succo di limone, dovete formare una pasta cremosa, che distribuite sotto le ascelle con dei massaggi per un paio di minuti. Lasciate agire per 10 minuti e risciacquate e applicate ogni giorno. Si sconsiglia l’esposizione al sole dopo l’applicazione.

4- Amido di mais e bicarbonato di sodio: preparate un deodorante secco, infatti aiuta a mantenere le ascelle asciutte e va a regolare il pH cutaneo. In un barattolo mettete 2 cucchiai di amido di mais, un cucchiaio di bicarbonato di sodio e 2 cucchiai di cocco biologico. Lavorate per ottenere una pasta cremosa, applicate sulle ascelle e lasciate agire per 30 minuti, con un batuffolo eliminate i residui e ripetete più volte al giorno.

5-Salvia e pomodoro: preparate un tonico antitraspirante, che attenua anche il cattivo odore, non solo pulisce ma ha un effetto rinfrescante. In una ciotola mettete 6 foglie di salvia fresca ed un pomodoro maturo, frullate, otterrete una crema che applicate sulle ascelle e lasciate agire per 20 minuti. Poi trascorso sciacquate con acqua fredda e utilizzate 2 volte al giorno.

Consigli per attenuare la sudorazione

Le ascelle purtroppo possono emanare tanto sudore, che a volte emana un odore sgradevole.

Prima di seguire i nostri consigli, è importante seguire alcuni consigli utili.

La vare con acqua e sapone: utilizzare un sapone neutro, dopo aver lavato bene dovete asciugare bene le ascelle.

utilizzare un sapone neutro, dopo aver lavato bene dovete asciugare bene le ascelle. Fate più volte la doccia durante il giorno , in particolar modo d’estate.

, in particolar modo d’estate. Indossare maglie, camicie e vestiti in cotone : in questo modo la pelle traspira, ciò non accade in caso di capi in tessuto sintetico.

: in questo modo la pelle traspira, ciò non accade in caso di capi in tessuto sintetico. Indossare maglie intime di cotone che assorbono il sudore , evitando di farlo passare allo strato più esterno

, evitando di farlo passare allo strato più esterno Lavare gli indumenti sudati: anche se si indossano una sola volta, perchè se i batteri rimangono imprigionati nei tessuti, peggiorano notevolmente il cattivo odore, quando indossate di nuovo i capi.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Mani sudate | scopri i rimedi naturali più efficaci

Bere almeno 2 litri di acqua al giorno.

Strofinare le ascelle con l’allume di rocca : dopo la detersione normale con acqua e sapone, strofinate dolcemente sotto le ascelle un pezzetto di allume di rocca.

dopo la detersione normale con acqua e sapone, strofinate dolcemente sotto le ascelle un pezzetto di allume di rocca. Evitare cibi speziati, alcool e caffè.

Portare con sé salviette disinfettanti specifiche per ascelle: se siete fuori casa, in modo da rinfrescare.