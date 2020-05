Osaka, la sportiva più ricca al mondo | nel 2019, 37 milioni di dollari

Osaka, la sportiva più ricca al mondo secondo le classifiche di ‘Forbes’: nel 2019 ha guadagnato poco di di 37 milioni di dollari

Naomi Osaka, è lei la sportiva he ha guadagnato di più nel 2019 secondo la speciale classifica della rivista ‘Forbes‘. La tennista nipponica (ma che viva da piccola negli Stati Uniti) lo scorso anno ha messo in cassa ben 34,7 milioni di dollari, Una cifra che somma i soldi degli sponsor e i premi anche se non vince un torneo importante dagli Australian Open del gennaio 2019. Una cifra che supera quella totalizzata da Maria Sharapova nel 2015 guadagnò 29,7 milioni di dollari.

Naomi Osaka è la prima tra le donne, ma al 29esimo posto assoluto. Più o meno sulle stesse cifre nel 2019 ha viaggiato anche Lewis Hamilton. Tra il contratto con Mercedes e gli sponsor il campione del mondo di F1 ha incassato 37 milioni, ma di sterline. Il suo patrimonio complessivo attuale è stimato in 224 milioni di sterline (circa 250 milioni di euro).ù