Amore | Come reagiscono i segni zodiacali quando la storia è in crisi

Amore | Come reagiscono i segni zodiacali quando la storia è in...

Scopri qual è la reazione dei vari segni zodiacali quando il rapporto è in crisi.

Ognuno di noi ha dei modi del tutto personali con i quali reagisce alle esperienze di tutti i giorni. C’è chi tende ad affrontare sempre tutto con calma, chi va in ansia per ogni piccolo cambiamento e chi preferisce assumere un atteggiamento aggressivo verso tutto ciò che gli capita. A volte si tratta di semplici strategie, altre di modi istintivi di vivere le cose e altre ancora di reazioni che non si riesce a controllare neppure provandoci.

In tutti i casi, a fare la differenza sono una serie di cose tra le quali rientrano, il carattere, le esperienze vissute e, ovviamente, l’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi. Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono i partner più affettuosi dello zodiaco e quanto sono possessivi i vari segni zodiacali, scopriremo come reagiscono i segni dello zodiaco davanti ad una storia d’amore in crisi. Trattandosi di sentimenti, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente. In questo modo si avrà un’idea più chiara e precisa del modo di agire dei vari segni zodiacali.

Come reagiscono i segni zodiacali davanti ad una storia in crisi

Ariete – Affrontano subito il problema

I nati sotto il segno dell’Ariete sono abituati all’azione. Ciò si riflette anche nel loro modo di vivere i rapporti, specie quando questi non vanno come vorrebbero. Davanti ad una relazione in crisi, infatti, i nativi del segno tendono a prendere di petto la situazione, affrontando subito il problema per risolverlo. Ciò comporta la scelta di misure drastiche per migliorare le cose o anche il valutare di porre fine ad una storia che a loro avviso è ormai giunta al capolinea.

Ciò che è certo è che davanti ad un rapporto che ai loro occhi non è più come i primi tempi, non se ne staranno con le mani in mano ma cercheranno di agire al fine di produrre un cambiamento, di qualunque tipo esso sia.

Toro – Cercano di tener duro

Sebbene i nativi del Toro siano persone generalmente portate alla soluzione di problemi di ogni tipo, quando di mezzo ci sono i sentimenti finiscono quasi sempre con il bloccarsi. Così, davanti ad una storia d’amore che non va come vorrebbero, finiscono con il sopportare, cercando di adeguarsi più che possono e pensando a soluzioni semplici da poter mettere in pratica. Di solito, possono andare avanti in questo modo anche per diverso tempo, salvo stancarsi di colpo e porre ultimatum del tutto inattesi al partner. Quando ciò avviene, il rischio che la storia si concluda è piuttosto alto perché per tutto il tempo che sono rimasti in silenzio si sono pian piano staccati, almeno da un punto di vista emotivo, dal partner.

Gemelli – Fanno finta di niente

I nati sotto il segno dei Gemelli non amano il dover affrontare i problemi. Il solo pensiero li mette seriamente in crisi. Per questo motivo, preferiscono evitare di affrontare la realtà dei fatti, facendo finta di niente e sperando che le cose si sistemino da sole. Quando si rendono conto che ciò non avviene, cercano di sfruttare la loro energia per creare situazioni nuove ed in grado di sollevare il rapporto, salvo poi prendersela a morte con il partner se non notano miglioramenti. Il loro modo di gestire un rapporto in crisi è spesso più rischioso che altro perché negando l’evidenza portano la situazione ad esasperarsi. Cosa che può spingerli a sentirsi giù di morale e a dare il peggio di se, proprio quando la relazione avrebbe bisogno delle loro energie positive.

Cancro – Diventando di pessimo umore

I nativi del Cancro sono persone che credono fermamente nell’amore. Peccato che ai loro occhi si tratti però di un sentimento ricco solo di aspetti positivi. Per loro, dover fare i conti con i momenti no è qualcosa di impensabile ed in grado di metterli profondamente a disagio. Così, proprio quando dovrebbero fare qualcosa per trovare una soluzione, finiscono con il mettere il muso, alzando un muro con il partner. Una reazione che di certo non aiuta e che il più delle volte finisce con il peggiorare tutto a meno che dall’altra parte non ci sia qualcuno che, più che consapevole di chi ha accanto, sia in grado di cambiare le cose, aiutandoli a tornare di buon umore per poter affrontare insieme i diversi ostacoli.

Leone – Cercano il confronto

I nati sotto il segno del Leone sono persone energiche e sempre pronte all’azione. Ciò si riflette anche sul loro modo di vivere i rapporti specie se sono con persone alle quali tengono particolarmente. Quando qualcosa non va nel rapporto di coppia, quindi, la loro prima reazione è quella di cercare il confronto. A volte, nel farlo, possono risultare un po’ troppo energici arrivando allo scontro con il partner.

Le loro intenzioni, però, sono buone e questo tante volte riesce a fare la differenza, specie se dall’altra parte c’è qualcuno che, come loro, tiene molto al rapporto. Per i nativi del segno è quindi tutta una questione di bilanciamento tra ciò che sono e ciò che può dar loro il partner. Bilanciamento che quando si è entrambi rivolti verso la stessa direzione tende a portare verso una gestione piuttosto ottimale delle cose.

Vergine – Si prendono in giro

I nativi della Vergine non sono per niente bravi ad affrontare i conflitti. Quando la storia d’amore si trova in un periodo di crisi loro preferiscono non vedere e per farlo sono disposti a tutto, compreso il mentire a se stessi e, se serve, anche al partner. La loro reazione è quindi quella di non far nulla e la cosa che complica di più le cose è che restano della stessa idea anche se dall’altra parte c’è la voglia di aggiustare le cose. Qualunque sia il problema, loro faranno finta di non vederlo, innervosendosi se il partner cercherà di mostrarglielo. Un modo di fare che può portare la storia davvero alla fine, stancando chi sta con loro e spingendolo verso altri lidi. Una cosa della quale si renderebbero conto solo quand’è troppo tardi e che probabilmente

continuerebbero a gestire in modo sbagliato.

