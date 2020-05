Addio ad Hana Kimura, la giovane wrestler giapponese nota anche per la recente partecipazione a Terrace House.

La notizia è arrivata dalla Stardom, la federazione per la quale lavorava Hana Kimura. Una ragazza che negli ultimi anni si era affermata nel mondo del wrestling giapponese e che è morta a soli 22 anni lasciando un profondo senso di dolore in chiunque la conosceva.

Hana, infatti era nota anche per aver partecipato al reality giapponese Terrace House, visibile anche in Italia su Netflix dove si era fatta amare per la grinta e la dolcezza che la caratterizzavano.

La sua presenza nel programma era stata un piacere per molti proprio per l’energia che sapeva trasmettere sia all’interno della casa che a chi la guardava in tv. Un’energia dietro alla quale si nascondeva anche un profondo dolore. Sembra infatti che Hana, fosse da tempo vittima di cyberbullismo e negli ultimi giorni aveva scritto alcuni post molto tristi sui social.

Al momento non sono ancora state rilasciate dichiarazioni, ma sempre più voci hanno sollevato la possibilità di un suicidio, dovuto proprio al cyberbullismo del quale la giovane Hana era vittima.

La notizia della sua scomparsa ha sconvolto il mondo del wrestling giapponese (dove Hana era ormai un volto di punta) e ha lasciato un vuoto in tutti coloro che avevano imparato ad amarla attraverso Terrace House.

