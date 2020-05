Vincent Cassel, ex marito di Monica Bellucci, ha un consiglio per i suoi follower dopo un incidente in modo: “Non date mai testate a un rinoceronte!”

Famoso per il suo lungo e tormentato rapporto con Monica Bellucci, l’attore e regista Vincent Cassel è tornato alla ribalta per il suo recente matrimonio con la modella Tina Kunakey, molto più giovane di lui, dalla quale ha avuto una bambina.

La modella sembra anche destinata a fare da infermiera durante la convalescenza di Vincent, che a seguito di un incidente in scooter è stato medicato con una ingombrante fasciatura intorno alla testa e con diversi punti di sutura.

L’attore e regista, però, non si è affatto abbattuto e ha voluto ringraziare in maniera molto ironica coloro che si sono preoccupati per la sua salute inondandolo di messaggi sui social.

Vincent Cassel, l’incidente in moto con “il rinoceronte”

Al momento dell’incidente l’attore si trovava in una cittadina della Francia meridionale di nome Arbonne, nei pressi della quale ha trascorso il periodo della quarantena.

I giornali Francesi hanno riportato che l’attore ha subito una brutta caduta e una lesione non grave al viso.

Dopo essere stato curato al pronto soccorso del policlinico di Biarritz, l’attore è tornato a casa e ha voluto rassicurare i suoi follower sulle sue condizioni di salute. Per farlo ha scelto di scrivere un messaggio in tutte le lingue che usa abitualmente: il portoghese, l’inglese e il francese. “Tudo bem, I’m alive, Merci!” significa “Tutto bene, sono vivo, grazie!”.

Nelle storie di IG ha anche voluto scherzare con la sua solita ironia, consigliando a suoi fan di “non prendere un rinoceronte a testate” se non ci si vuole ritrovare ammaccati come lui.