Morto Gigi Simoni, ex giocatore e allenatore | un gentleman del calcio

Morto Gigi Simoni, a 81 anni è scomparso un ex giocatore ma soprattutto ex allenatore che in Serie A ha scritto la storia

Morto Gigi Simoni e il calcio è un po’ più povero. Colpito da in ictus 11 mesi fa mentre era nella sua casa in provincia di Pisa, si è arreso oggi a 81 anni. Per un curioso gioco del destino, proprio nel giorno in cui l‘Inter festeggia i 10 anni dal ‘Triplete’ che rese magica la stagione 2010. Ai nerazzurri Simoni era fortemente legato, non tanto come calciatore (Napoli, Torino, Juventus tra le altre) ma come allenatore.

Dopo il miracolo Cremonese, infatti, era stato ingaggiato da Massimo Moratti, portando l’Inter nel ’97-’98 ad un passo dallo scudetto. Sempre quell’anno, con Ronaldo il Fenomeno in campo, vinse anche la Coppa Uefa a Parigi contro la Lazio. Moratti lo ricorda così: « Un tecnico gentiluomo, verso il quale provavo grande stima e affetto. La telefonata con la quale poco fa la moglie mi ha avvisato della morte mi ha provocato un dolore immenso».