Maria De Filippi candida Michele Bravi ad Amici 20: l’indiscrezione

Maria De Filippi, dopo il debutto di Amici Speciali, avrebbe scelto di candidare Michele Bravi nel cast della prossima edizione del talent.

Michele Bravi, dopo essere scomparso per un po’ dalle scene, è tornato sul piccolo schermo degli italiani per il progetto Amici Speciali, il programma che vede gli artisti più amati dai giovanissimi mettersi in gioco al fine di raccogliere un’importante somma da donare alla protezione civile per fornire un aiuto concreto al fine di contrastare l’emergenza del coronavirus.

Secondo il portale Tv Blog, quest’esperienza potrebbe non essere l’unica per il cantante, che era precedentemente sparito a causa del processo per omicidio, Maria De Filippi gli avrebbe proposto di prendere parte alla prossima edizione di Amici. Il portale, però, non ha anticipato il ruolo proposto all’artista, che ovviamente non sarà quello del concorrente.

Michele Bravi sarà nel cast di Amici 20? Almeno per il momento né l’arista né la conduttrice hanno commentato l’indiscrezione pubblicata in rete.

Michele Bravi | Il nuovo ruolo ad Amici di Maria De Filippi: le ipotesi

Michele Bravi, quindi, dopo il triste episodio che lo ha visto coinvolto, sarebbe pronto a fare il suo ritorno sulle scene, prendendo parte anche alla prossima edizione di Amici di Maria De Filippi. Come anticipato, però, il portale non ha fatto cenno al nuovo ruolo dell’artista, che già in passato ha preso parte al talent show di canale 5 come vocal coach, pronto ad aiutare gli allievi della scuola.

Molto probabilmente, quindi, il ruolo di Michele Bravi ad Amici 20 potrebbe essere quello che ha occupato qualche anno fa prima di essere coinvolto nell’incidente che lo ha allontanato dalle scene per un po’. Anche se c’è chi ipotizza che possa debuttare nel ruolo di insegnante, proprio come ha fatto Stash dei The Kolors due stagioni fa, che proprio come Michele, tra l’altro poco fa Gaia Gozzi ha rivelato cosa pensa di lui, gareggia ad Amici Speciali.

In entrambi i casi, per l’interprete dei La breve vita dei coriandoli sarebbe decisamente un bel colpo ritornare, come membro ufficiale del cast, nel programma della De Filippi.

Intanto, nonostante la notizia non sia stata confermata ufficialmente, quel che è certo è che la scelta di Maria De Filippi di portare Michele Bravi ad Amici Speciali è stata apprezzata dal pubblico del piccolo schermo.