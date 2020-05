Del Piero sta bene e scherza sulla sua acqua della salute

Dopo il ricovero in ospedale, Alessandro Del Piero scherza con i fan parlando della sua acqua della salute.

Come molti sapranno, nei giorni scorsi Alessandro Del Piero è stato ricoverato per dei calcoli renali, allarmando i fan che in un primo momento avevano temuto si trattasse di Coronavirus. Dopo la paura iniziale, e una foto in cui l’ex giocatore della Juventus aveva detto di star bene e di aver avuto un problema di calcoli, sul web è così scattata l’ironia. Rilassati, i fan hanno infatti iniziato a scherzare sulle abitudini alimentari del calciatore ed in particolare sulla necessità di bere la sua acqua della salute.

Come noto, infatti, Del Piero è da anni sponsor di una delle più importanti acque italiane, che nella pubblicità chiama appunto la sua acqua della salute. Un particolare che è stato ripreso più volte con battute di ogni tipo che, nel giro di poche ore sono diventate virali. Così, dopo un’iniziale silenzio a riguardo, il calciatore è tornato sull’argomento, scherzando a sua volta e spiegandosi a riguardo.

Alessandro Del Piero scherza con i fan e fa una precisazione importante sulla sua acqua della salute

Ormai ripresosi, e pronto a tornare alla vita di sempre, Del Piero ha deciso di ringraziare i fan per la vicinanza e per il calore con il quale gli sono stati vicini in un momento delicato.

Il tutto è avvenuto attraverso i social, dove il calciatore ha realizzato un piccolo video nel quale ha dichiarato di star bene. Dopo il messaggio di ringraziamento, Del Piero ha scelto di rispondere alle battute ironiche degli ultimi giorni ammettendo che la sua acqua della salute purtroppo non viene venduta a Los Angeles, città dove vive.

In questo modo le possibili correlazioni tra l’acqua che sponsorizza e i calcoli renali che lo hanno portato al ricovero sono state definitivamente cancellate.

Una mossa sicuramente rassicurante per il marchio che sponsorizza da anni e che i fan hanno accolto positivamente, rispondendo con nuove battute che questa volta si sono divise tra quelle che lo invitavano a farsi mandare l’acqua in America e quelle che, invece, gli ricordavano di andare dal barbiere.

Nel video, infatti del Piero ha rilasciato il seguente messaggio:

“Ciao a tutti, volevo ringraziarvi ancora una volta per tutti i messaggi di sostegno che mi avete mandato ma davvero sto bene, tutto ok. Questa piccola disavventura è alle spalle. Avanti sempre con grande energia. E con grandi sorrisi come quelli che ho visto sul web. Ma ahimè, la mia acqua della salute non è distribuita negli Stati Uniti, quindi… peccato no? A presto.”

Insomma, quello che si sarebbe potuto trasformare in un grossolano errore, alla fine, sembra essere diventato solo un modo per scherzare con i fan che sembrano aver risposto bene e con l’affetto che sono soliti dimostrare al calciatore. Lieti di sapere che ora sta bene e che è tutto tornato nella norma.