Amici Speciali | Gaia Gozzi ammette: “Giordana? Non mi sopporta”

Amici Speciali | Gaia Gozzi, recentemente intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato un retroscena sul suo rapporto con Giordana Angi.

Gaia Gozzi, dopo aver partecipato e vinto la scorsa edizione di Amici, è stata scelta da Maria De Filippi per prendere parte al suo nuovo progetto Amici Speciali. Lo scopo del programma, come ormai noto, è quello di raccogliere un’importante cifra da donare alla protezione civile per contrastare l’emergenza sanitaria legata al coronavirus.

Per questo motivo, per parlare di questo ambizioso progetto, Gaia è stata intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni dove ha parlato del suo rapporto con gli altri concorrenti. Tra cui Giordana Angi, che non sembra provare particolare simpatia nei confronti della cantante di Chega.

“Giordana non mi sopporta, credo mi odi” ha svelato Gaia Gozzi su Giordana Angi, tra l’altro la vincitrice della scorsa edizione di recente ha anche rivelato quanto sia stata dura per lei partecipare ad Amici 19. “Ammetto di essere una persona abbastanza pesante e quando vedo qualcuno che sta un po’ sulle sue lo raggiungo subito ed inizio a rompergli le scatole ogni minuto” ha spiegato la cantante con un pizzico di ironia. Anche se negli scorsi giorni si è a lungo parlato dell’atteggiamento di Giordana nella scorsa puntata, giudicata fin troppo giù di corda rispetto allo spirito del programma.

Gaia Gozzi rivela cosa pensa di alcuni concorrenti di Amici Speciali

Come anticipato, Gaia Gozzi oltre a parlare del suo rapporto con Giordana Angi ad Amici Speciali, si è sbilanciata anche in merito agli altri concorrenti.

La cantante di Chega, in particolar modo, si è soffermata su Michele Bravi, che è ritornato nel mondo della musica e del piccolo schermo dopo l’incidente in auto che lo ha visto coinvolto negli scorsi mesi dove una persona ha perso la vita.

“E’ ritornato sulle scene dopo un po’ di tempo che era sparito a causa di quello che è successo” ha spiegato Gaia Gozzi su Michele Bravi. “Amo il modo in cui interpreta le canzoni che porta sul palco, è davvero un artista molto intenso” ha proseguito sul suo collega. “Non sbaglia una nota e sono molto felice sia qui con noi e che sia tornato e proporre nuova musica” ha concluso la cantante.

Discorso un po’ diverso su Alberto Urso su cui non è si molto sbilanciata dopo che Maria De Filippi ha smentito il loro flirt in diretta.

Gaia, tra un commento e l’altro, non poteva certo non menzionare le coreografie eseguite da Andreas Muller che, insieme a quelle dei suoi colleghi Gabriele Esposito e Jaiver Rojas, sono tra le più apprezzate dal pubblico del piccolo schermo e non è difficile capirne il motivo, oltre allo spiccato senso artistico ovviamente.

“Ogni volta che balla e mostra il suo corpo mi immagino le persone da casa che fanno la ola” ha commentato ironica Gaia Gozzi su Andreas Muller ad Amici Speciali. “Anche se a lui non piace molto fare queste cose accattivanti, preferisce altro” ha concluso.

Gaia Gozzi, che ha commosso il pubblico del piccolo schermo donando parte del suo montepremi alla protezione civile, ha anche commentato la new entry Random, che ha debuttato sul piccolo schermo la scorsa settimana ma era già molto famoso dagli utenti della rete. “Credo che lui sia un vero e proprio genio, ha tutta la mia stima” ha ammesso. “Ha una forte personalità, mi piace” ha concluso Gaia su Random ad Amici Speciali, che non vedeva l’ora di tornare ad esibirsi sul palco.