Principe Harry | A Los Angeles ha trovato un nuovo padre ed è sereno

Il Principe Harry a Los Angeles ha dovuto letteralmente cominciare da zero, lontano da Elisabetta e da Carlo, ma non sarebbe poi così infelice come dicono le malelingue.

Il rapporto tra il Principe Carlo e il Principe Harry non è mai stato esattamente idilliaco. Harry è sempre stato il principe ribelle della famiglia reale britannica: durante l’adolescenza è stato “beccato” più volte mentre si dedicava a passatempi discutibili come party sfrenati e consumo di droghe leggere.

Fortunatamente con l’età adulta Harry era riuscito a costruire una propria identità all’interno della famiglia reale e di conseguenza un rapporto più sereno con il padre, che aveva sempre avuto con i figli un rapporto molto conflittuale a causa del tradimento di Diana e del divorzio dalla Principessa del Popolo.

Avendo completamente tagliato i contatti con la propria famiglia d’origine una volta trasferitosi al di là dell’Oceano Atlantico (al netto di qualche chiamata e videochiamata per importanti questioni di famiglia), molti hanno ipotizzato che Harry fosse completamente spaesato e infelice in America, privo di tutti i punti di riferimento a cui era abituato e immerso in una dimensione completamente nuova.

Una cara amica di Meghan negli scorsi giorni ha però fatto trapelare notizie rincuoranti sullo stato di equilibrio emotivo del Principe Harry, che a Los Angeles avrebbe anche trovato una figura paterna molto differente da quella con cui ha sempre vissuto.

Il Principe Harry e quel “nuovo padre” che non è affatto come Carlo.

A diffondere la notizia di quello “schiaffo al Principe Carlo”, di cui la stampa britannica sta parlando in questi giorni, è l’attrice e cantante Katharine McPhee, amica di vecchissima data della Markle, con la quale l’attrice avrebbe frequentato le scuole medie.

Katharine e Meghan si sono reincontrate nel 2019, a Londra, durante un evento di beneficenza, quando Katharine e il marito fecero in modo da poter almeno salutare i Duchi. Questi ultimi sarebbero stati “molto gentili” nei loro confronti, ha riferito Katharine.

Già all’epoca dell’incontro a Londra si capì che Katharine e Meghan sono fatte della stessa pasta. L’attrice infatti pubblicò immediatamente su Instagram una vecchia foto in cui lei e Meghan recitavano insieme in un musical scolastico. La didascalia suonava più o meno così: “Meghan e io abbiamo partecipato a un musical insieme quando eravamo bambine. Lei è cresciuta per essere la Duchessa di Sussex, io per esibirmi nel West End, quindi abbiamo avuto la stessa vita, se chiedete a me!”

Oggi, mentre Meghan è sposata a un uomo più giovane di lei, Katharine ha fatto una scelta completamente opposta e si è sposata con un uomo molto potente che ha esattamente il doppio degli anni del principe Harry: David Foster, settantenne e potentissimo produttore di origini canadesi.

Sarebbe stato proprio David Foster ad aiutare i Sussex durante i loro trasferimenti prima in Canada e successivamente a Los Angeles. Nell’ultimo periodo quindi Harry e David Foster hanno avuto modo di conoscersi meglio e hanno costruito un rapporto molto stretto, tanto da “sembrare padre e figlio”, come ha specificato Katharine.

Sembrerebbe inoltre che la Duchessa e l’attrice abbiano ricominciato a frequentarsi proprio grazie alla solida amicizia che si è instaurata tra il Principe Harry e il suo “nuovo papà” canadese.

Le dichiarazioni della McPhee hanno immediatamente fornito ai tabloid britannici materiale preziosissimo per ricamare su un altro scandalo in seno alla famiglia reale.

Secondo la stampa britannica – con la quale Harry non riesce proprio a costruire rapporti sereni – il principe fuggitivo avrebbe fatto molto in fretta a sostituire Carlo nella propria “nuova” famiglia.

Recentemente Carlo sembra essere piuttosto sfortunato con i propri figli, che avrebbero allontanato il loro padre biologico per affezionarsi a figure molto più “alla mano”. Nelle scorse settimane si è infatti diffusa la notizia che il Principe Carlo sarebbe rimasto molto colpito (in maniera negativa) dallo scoprire che William si è abituato a chiamare “papà” il padre di Kate Middleton, il quale ha con William e con i figli dei Cambridge.

Parrebbe inoltre che proprio per una questione di gelosia Carlo abbia cominciato a non invitare i Middleton ai prestigiosi eventi organizzati ogni anno dalla famiglia reale, come il famosissimo Ascott.