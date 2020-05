Mara Venier difende l’ospitata di Pamela Prati: “Bisognava farlo”

Mara Venier ha difeso l’ospitata di Pamela Prati a Domenica In che è stata stroncata dal pubblico del piccolo schermo.

Mara Venier, la scorsa settimana come ormai noto, ha deciso di ospitare Pamela Prati a Domenica In. La scelta della conduttrice e dei suoi autori non è piaciuta al pubblico del piccolo schermo che oltre a non guardare l’intervista in diretta ha aspramente criticato la conduttrice sul proprio profilo social.

La zia più amata d’Italia, intervistata dal settimanale Chi, ha scelto di dire la sua in merito alla polemica nata sul web, precisando che secondo lei una seconda occasione per chiedere scusa va concessa a tutti, nessuno escluso.

“Onestamente non ho compreso il motivo dell’accanimento, a mio parere esagerato, che ha avuto l’ospitata di Pamela” ha confidato Mara Venier sull’ospitata di Pamela Prati a Domenica In, che di recente ha fatto una precisazione sul cachet della showgirl. “Credo sia legittima la possibilità di concedere a qualcuno l’occasione di poter chiedere scusa” ha proseguito. “Lei voleva farlo, voleva chiedere scusa agli italiani e bisognava farlo” ha concluso. “Era giusto così” ha aggiunto.

Mara Venier incontra la sua imitatrice Francesca Manzini di Striscia: “Ha talento”

Oltre a parlare dell’ospitata di Pamela Prati, Mara Venier durante il corso dell’intervista ha avuto modo di poter incontrare Francesca Manzini.

Francesca, oltre ad essere nota al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte alla prima edizione di Amici Celebrities, è anche uno dei volti di Striscia La Notizia. Nel noto tg satirico, la Manzini si occupa proprio di imitare la zia più amata d’Italia. La sua imitazione le riesce così bene che in molti erano convinti che i servizi mandati in onda fossero reali e frutto di fuori onda di Mara, quand’è in realtà erano degli sketch comici.

“Ritengo Francesca una ragazza piena di talento” ha premesso Mara Venier su Francesca Manzini. “E’ la rivelazione italiana degli ultimi anni, come lei al momento non c’è nessuno” ha confidato la zia più amata d’Italia che di recente ha ricevuto una proposta da Eleonora Daniele. “Prima ho provato a chiamarla, ma non mi ha risposto” ha poi aggiunto. “Aveva paura la mandassi a quel paese” ha concluso, smentendo quindi i rumors che la vedrebbero non apprezzare il lavoro della Manzini a Striscia La Notizia.

Mara Venier, durante il corso di quest’intervista rilasciata al settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha preferito togliersi qualche sassolino dalle scarpe, visto che ultimamente era stata aspramente criticata non solo per l’ospitata di Pamela Prati a Domenica In, la parte a lei dedicata ha fatto perdere telespettatori al programma, ma smentendo anche quelli voci che la vedrebbero non digerire la sua imitazione a Striscia La Notizia.