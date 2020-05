J-Ax è tornato con un nuovo singolo dal titolo ‘Una voglia assurda’. Il rapper ha annunciato su Instagram che l’uscita del pezzo è prevista per il 29 maggio.

J-Ax è tornato. Dopo una lunga quarantena dove si è fatto crescere barba e capelli, il rapper milanese ha annunciato su Instagram che il 29 maggio uscirà ‘Una voglia assurda’, il suo nuovo singolo.

Il cantante non ha negato di aver passato momenti difficili nel corso di questa lunga quarantena, trovando però come sempre la forza di rialzarsi nella musica.

J-Ax, all’anagrafe Alessandro Aleotti, lo ha scritto nel suo nuovo pezzo che vuole celebrare il ritorno alla vita. Da qui il titolo del nuovo brano, ‘Una voglia assurda’, inteso nel senso di voler tornare a vivere, anche più intensamente di prima.

“Devo essere sincero. Per un lungo momento ho lasciato che questo virus vincesse su di me. La sofferenza che vedevo in giro mi schiacciava la testa sul pavimento, impedendomi di muovermi, pensare, creare. Ma la musica mi ha salvato ancora, come già era successo a 20 anni e qualche anno fa. Ho voluto scrivere un nuovo pezzo per celebrare il fatto che possiamo rialzarci e guardare al futuro con un sorriso. È vero, questo è un mondo nuovo, ma non significa che dobbiamo vivere a metà. Possiamo tornare a ridere, giocare, baciarci. A vivere. E io voglio farlo anche più intensamente di prima.

Sono tornato“.

Con questo messaggio J-Ax ha presentato il suo nuovo singolo, ‘Una voglia assurda’ partorito durante il lockdown, in uscita nei digital store il 29 maggio. Ma da mezzanotte disponibile anche il pre-save, dai link in bio e nelle storie di Instagram.

Oltre due mesi di isolamento in cui l’artista ha cercato di incanalare tutte le sue emozioni, sia positive che negative, trasformandole in un brano che celebrasse la speranza verso il futuro. Ma anche il ritorno alla vita, da vivere ancora più intensamente di prima, consapevoli di quello che abbiamo passato.

Segnali di una graduale ripresa della quotidianità erano arrivati solo pochi giorni fa dal rapper milanese che aveva postato una foto con il figlio Nicolas di tre anni e mezzo.

Tra l’altro suscitando la curiosità dei suoi oltre due milioni di follower, e non solo, visto che il bambino non era mai apparso in pubblico.

Tenuto sempre lontano dai riflettori, il rapper ha fatto un’eccezione postando la foto con il figlio avuto dalla moglie Elaina Coker, sposata 13 anni fa. Nel brano molto commovente ‘Tutto sua madre’, il cantante si era messo a nudo raccontando delle difficoltà incontrate nell’avere il figlio dovendo ricorrere alla fecondazione assistita.

Nel post aveva scritto “Pronto per tornare fuori. Grazie al mio Hulkino che mi da forza e coraggio”.

A distanza di pochi giorni da quel post, ecco che J-Ax torna più in forma che mai. Con un nuovo video dove si taglia barba e capelli, cresciuti a dismisura durante la quarantena, è pronto a combattere il Coronavirus con la sua nuova canzone, che si prepara a diventare il nuovo tormentone dell’estate.