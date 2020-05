Gemelli | Le caratteristiche del segno zodiacale del mese

Il mese di Maggio è quello che da il benvenuto al segno zodiacale dei Gemelli. Impariamo a conoscere meglio le caratteristiche dei nati sotto questo segno zodiacale.

Il 20 Maggio si entra ufficialmente nel mese dei Gemelli che è il terzo segno dello zodiaco. Noto per il carattere duale e a tratti eccentrico, questo segno cela in se molte più particolarità di quante non si pensi ad un primo sguardo. Proviamo a scoprire le più importanti e impariamo a conoscere meglio le persone nate sotto questo segno dello zodiaco. Ricordandoci sempre che anche il calcolo dell’ascendente è molto importante per capire al meglio una persona perché ci consente di coglierne la vera essenza.

Carta d’identità del segno zodiacale dei Gemelli

Periodo: Dal 21 Maggio al 20 Giugno

Pianeta dominante: Mercurio

Colore del segno: Giallo

Pietra porta fortuna: Topazio

Fiore del segno: Giglio

Giorno fortunato: Mercoledì

Tutto sul segno zodiacale dei Gemelli

Le nate sotto il segno dei Gemelli sono persone estremamente comunicative e portate per la vita. Curiose per natura, amano fare più esperienze possibili e, al contrario, temono quasi in modo ossessivo tutto ciò che è statico. Ne consegue che sono persone che vedono i tempi morti o le cose noiose come nemici giurati.

Particolarmente duttili sono in grado di conformarsi a quasi tutte le situazioni nelle quali si vengono a trovare. Al contempo hanno però bisogno di ritagliarsi degli spazi personali dove metabolizzare ciò che gli avviene intorno e prendere le decisioni per loro più importanti.

Estremamente brillanti, hanno un buon senso dell’umorismo che le aiuta ad andare avanti anche nei momenti difficili. Anche in questo caso, però, necessitano di tempo per potersi muovere liberamente.

Le native del segno si contraddistinguono per la loro libertà di pensiero che le rende originali e sempre pronte a sorprendere chi gli sta intorno. Per dare il meglio di se hanno però bisogno di sentirsi in armonia con se stesse. Se ciò non avviene, infatti, finiscono con il diventare lunatiche, mostrando un carattere facilmente irritabile.

Tipico di loro è essere duali in tutto ciò che fanno. La cosa si riflette anche nel modo di porsi e sull’umore. Quando non si sentono in vena, quindi, non si fanno grossi problemi esprimendo ciò che provano senza preoccuparsi quasi mai delle conseguenze.

Di base sono persone che tendono a vivere alla giornata e che quando possono (e se l’umore glie lo consente) preferiscono prendere le cose alla leggera, certe che ogni problema può trovare facilmente una soluzione.

I gemelli nel lavoro e nello studio

Le nate sotto il segno dei Gemelli hanno bisogno di esprimersi in modo libero e personale. Studiare per troppe ore o stare sedute in ufficio è quindi qualcosa che alla lunga può venirgli a noia, portandole a cambiare. Da abili comunicatrici quali sono, tendono ad essere portate per lavori che le spingano a muoversi e a stare tra la gente. Qui la scelta è variabile e può andare dal giornalismo, ai lavori come pr, a quelli a stretto contatto con il pubblico, etc…

Ciò che conta è che abbiano sempre la possibilità di variare le modalità di ciò che fanno. Come già detto, infatti, tendono a ripudiare in ogni modo possibile la noia. Un lavoro che le obblighi a svolgere sempre le stesse mansioni senza alcuna variazione possibile, sarebbe quindi qualcosa di decisamente poco incline alle loro corde.

Bisognose del contatto umano, tendono a socializzare in fretta e ad andare d’accordo con i colleghi di lavoro. Sebbene preferiscano instaurare sempre rapporti di tipo amicale sono anche in grado di svolgere il ruolo da leader, ruolo che ovviamente interpreterebbero secondo regole personali.

Tali da renderle sicuramente originali e in grado di distinguersi tra gli altri. Più abituate a pensare al presente, tenderanno sempre a seguire percorsi di studio e di lavoro concentrandosi sul qui e ora. O programmi per il futuro, infatti, non rientrano quasi mai tra le loro priorità.

I Gemelli tra amicizia e amore

Le native dei Gemelli sono tra le persone più socievoli dello zodiaco. Per loro la comunicazione è tutto e ciò le rende particolarmente propense a fare sempre nuove amicizie. In qualsiasi contesto si trovino sanno sempre come farsi notare e riescono a legare velocemente anche con persone opposte tra loro.

Con la loro simpatia, l’essere brillanti ed il saper sempre cosa dire e come rivolgersi a chi hanno dinanzi, sanno infatti catturare le simpatie altrui, diventando persone costantemente cercate dagli altri. Questo loro modo di essere, a volte può farle apparire superficiali. Pronte a vivere l’attimo, infatti, possono andare avanti vivendo per lo più rapporti superficiali senza sentire il bisogno di approfondirli.

Detto ciò, quando sono amiche di qualcuno lo sono per davvero e tendono a metterci il cuore. Si rivelano quindi ottime compagne d’avventura e amiche pronte a consigliare e ad essere d’aiuto quando c’è bisogno di loro. Allo stesso tempo, non si fanno problemi nel chiedere aiuto quando sono loro ad averne bisogno. Questo loro modo di fare tende a creare dei legami indissolubili e in grado di andare avanti anche per sempre.

Un po’ diversa è la situazione in amore. Le native del segno hanno infatti molti bisogni ma al contempo rifuggono le costrizioni di ogni tipo. Per questo motivo non amano il dover accontentare qualcuno né tantomeno il dover scendere a compromessi per la persona che amano.

Bisognose della propria libertà, non sono sempre particolarmente fedeli e quando percepiscono che il rapporto si sta facendo particolarmente importante possono sentire il bisogno di prendere le distanze. Per loro, un amore ideale è uno in grado di fargli provare emozioni forti ogni giorno. La routine e l’abitudine rappresentano infatti elementi che ai loro occhi sono da intendersi come qualcosa di negativo.

Le native dei Gemelli sono quindi persone diverse dalle altre e a loro modo speciali. Sempre in grado di farsi notare, rientrano infatti tra quelle persone che è davvero impossibile dimenticare. La loro presenza rende la vita più frizzante e al contempo sempre diversa. Con loro annoiarsi è decisamente difficile così come lo è poter fare programmi a lungo andare. E anche se a volte possono essere pesanti o mostrare senza problemi difetti difficili da sopportare, il loro essere solari e sempre disponibili fa dimenticare ogni cosa, rendendole persone che prima di tutto sono in grado di farsi amare.