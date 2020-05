Frutta secca | Proprietà, benefici e 9 motivi per cui mangiarla

La frutta secca è un’ alleata naturale della salute del tuo corpo. Scopri 9 motivi per cui dovresti consumarla più spesso.

Dagli anacardi alle noci di macadamia, alle mandorle e persino alle nocciole, i benefici per la salute della frutta secca sono ben consolidati. Sono un’ottima fonte di vitamine e minerali e gli esperti raccomandano di mangiarla quotidianamente.

Frutta secca, i benefici per la salute

La fruta secca è un’ottima alternativa agli snack golosi e grassi per uno spuntinoe per una buona ragione: la loro ricchezza di fibre, sali minerali e omega 3. Questi semi oleosi costituiscono una grande varietà di frutti con una vasta scelta di benefici, ragioni per mangiarli più spesso.

Frutta secca: lo snack perfetto per restare in salute

Ecco alcuni noti benefici della frutta secca più comuune:

– Mandorle

Consumare una manciata di mandorle al giorno sarebbe benefico per il corpo e per proteggere la sua salute; gli egiziani le usavano per diversi trattamenti medici. Le mandorlr contengono omega 9, che sono grassi buoni noti per le loro proprietà protettive del sistema cardiovascolare. È stato dimostrato in uno studio che le mandorle riducono il rischio di colesterolo LDL, causa di malattia coronarica e gestiscono la dislipidemia.

Inoltre, le mandorle sono ricche di vitamina E, che aiuta a limitare lo stress ossidativo responsabile dell’invecchiamento cellulare. Inoltre, la loro ricchezza in fibre solubili e insolubili favorisce la sazietà e lo rende un alimento da integrare come parte di una dieta dimagrante. Per non parlare del fatto che aiutano a regolare i livelli di colesterolo e zucchero nel sangue. Scopri cosa succede al tuo corpo quando mangi le mandorle

– Nocciole

Sono particolarmente ricche di vitamina E e contribuiscono a rallentare l’invecchiamento della pelle. Riducono anche il rischio di malattie cardiovascolari, come affermato in questo studio. Inoltre, prevengono la costipazione e assicurano un buon transito intestinale. Nocciole | Cosa succede se le mangi ogni giorno

– Anacardi

Secondo uno studio, il consumo a lungo termine di anacardi è stato collegato a un miglioramento della funzione cognitiva, soprattutto nelle donne anziane. Se vuoi approfondire i benefici degli anardi per la salute leggi:Anacardi | Proprietà, benefici, controindicazioni e utilizzo

– Pistacchio

E’ particolarmente ricco di zinco e consente di abbellire la pelle riducendo gli effetti dello stress sul corpo. Inoltre, contribuisce alla riduzione della pressione sanguigna e del rischio cardiovascolare, come dimostra il presente studio.

– Datteri

Seppur ritenuti essere un frutto sano, i datteri non sono molto popolari in tavola. I datteri mentre sono un ottimo rimedio contro diverse malattie quotidiane. Secondo uno studio, questo frutto è ricco di fibre, proteine ​​e una varietà di minerali come potassio, selenio, rame e magnesio, per non parlare della vitamina B1, B2, B3, B5, B6 , C, E e K. Sarebbe anche utile prevenire le malattie neurodegenerative, grazie all’attività antiossidante dei suoi componenti fenolici, come dimostrato da questo studio. Datteri: ecco cosa succede se ne mangi 3 al giorno

– Fichi

Inclusi nella dieta delle antiche civiltà, i fichi erano considerati un simbolo di longevità. Sia freschi che secchi, hanno una significativa attività antiossidante, come dimostra questo studio, grazie ai loro composti fenolici e migliorerebbero i deficit di memoria e ridurre il danno ossidativo. Approfondisci l’argomento: Fichi: proprietà, benefici, controindicazioni e come mangiarli

– Albicocca

L’albicocca essiccata è particolarmente ricca di potassio e beta-carotene, migliorando così la vista. Inoltre, il suo alto contenuto di fibre aiuta a prevenire la costipazione e regola il transito intestinale. Approfondisci l’argomento:Albicocche: proprietà e benefici per la salute



– Uvetta

Particolarmente ricchi di antiossidanti, l’uvetta è utile per combattere le malattie infiammatorie gastriche, come dimostra il presente studio. Inoltre, secondo questo studio, il consumo di uva passa è associato a un migliore apporto di nutrienti e ad un ridotto rischio di obesità.

La frutta secca è particolarmente gustosa, può essere trasportata ovunque e ha una buona concentrazione di nutrienti, in grado di fornirci l’energia necessaria per una vitamina quotidiana.