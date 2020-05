Damellis | Quarto anniversario (o quasi) con una sorpresa per Giulia

I Damellis sono tornati insieme, ormai non è più un mistero, come non è un mistero la loro voglia di celebrare ogni momento, soprattutto quelli “storici”.

Si sono conosciuti durante una delle edizioni più seguite di Uomini e Donne. All’epoca Andrea Damante era un tronista e Giulia De Lellis una delle più giovani corteggiatrici che avessero mai messo piede nel programma.

Dopo essersi innamorato di Giulia Andrea decise di “scegliere” la sua corteggiatrice e, come da tradizione, i due si baciarono negli studi di Maria De Filippi sotto una benaugurante cascata di petali rossi, e il resto è storia.

Dopo due anni d’amore vissuto a Verona, nella casa di lui dove lei si era trasferita, Giulia entra nella casa del Grande Fratello VIP 2 e si fa conoscere per la sua simpatia e per la sua scarsa dimestichezza con la cultura generale.

Mentre Giulia era chiusa nella casa del Grande Fratello (e sognava sempre più spesso di essere tradita da Andre), Damante con la complicità dei suoi collaboratori intrecciava tresche in giro per l’Italia con ragazze conosciute nei locali.

Nonostante tutto, quando Giulia uscì dalla casa del Grande Fratello, Andrea era lì ad aspettarla a braccia aperte. I due partirono per un safari in Africa che sembrò essere la prova generale per la luna di miele, ma al ritorno Giulia scoprì di essere stata tradita grazie a vari messaggi inviati dalle ragazze che si erano accompagnate con Andrea.

I due si separano, lei scrive un libro che diventa best seller e si fidanza per ben due volte. Lui si mette insieme a una modella, ma poi arriva il Coronavirus e i nodi irrisolti tornano al pettine.

I due ricominciano a frequentarsi lasciando indizi incrociati sui propri profili social e alla fine escono di nuovo allo scoperto.

Quattro anni di Damellis: la sorpresa di Andrea per Giulia

Una colazione speciale, un mazzo di rose, qualche palloncino e petali rossi sparsi sulla tavola: questa romanticissima sorpresa è stata organizzata da Andrea Damante per festeggiare quattro anni dalla scelta a Uomini e Donne.

Nelle fotografie che sono state postate nelle storie di Andrea, Giulia sta leggendo un bigliettino che certamente conterrà una nuova dichiarazione d’amore.

Naturalmente nell’intera giornata del 20 Maggio sono piovuti commenti entusiasti da parte dei fan della coppia, i quali hanno sempre sperato che i due, alla fine, ritornassero insieme.

“Tutto proprio come prima” è stato il messaggio lanciato da una delle principali fanpage dei Damellis, e in moltissimi sono davvero e sinceramente entusiasti di tutto questo.

Addirittura coloro che avevano criticato la coppia sembrano ormai essersi “arresi” all’amore. Giulia era stata criticata per aver accettato di tornare con Andrea dopo aver parlato malissimo di lui nel libro Le Corna Stanno Bene Su Tutto, che ha infranto qualsiasi record di vendita immaginabile.

D’altra parte però Andrea è stato criticato sia per aver tradito all’epoca la sua Giulietta, sia per essere tornato da lei con la coda tra le gambe dopo che Giulia aveva guadagnato un sacco di soldi parlando male di lui.

La domanda da farsi, naturalmente, è se il ritorno di fiamma scoppiato nel durissimo periodo della pandemia si trasformerà in una nuova storia d’amore duratura tra Andrea e Giulia, ma per ora le premesse sembrano esserci tutte.