Le crocchette di pollo sono uno dei piatti più amati da tutte le età. Volete cucinarle come al McDonald’s? Vi spieghiamo come fare

Uno dei piatti di maggiore successo nei fast food è certamente rappresentato dalla crocchette di pollo. Croccanti, invitanti, sono anche molto semplici da preparare. Volete preparare le crocchette di pollo come al McDonald’s? Seguite la nostra ricetta.

Perché cucinarle a casa presenta molti vantaggi. Intanto potete scegliere direttamente la carne. Quella migliore per le crocchette è il petto di pollo, da tritare finemente, oppure direttamente il tritato di pollo per risparmiare tempo. Ma soprattutto potete insaporirlo come volete, sia nell’impasto che nell’impanatura Se, ad esempio, le servite soltanto agli adulti, arricchitele con delle spezie come la paprika o il cumino. Oppure ancora aggiungere del pepe o del peperoncino nell’impanatura. O ancora, arricchire la base con una patata bollita e schiacciata. Alla fine il risultato sarà lo stesso, stuzzicante.

Crocchette di pollo fatte in casa, ricetta facile

Le crocchette di pollo come al McDonald’s, fatte in casa, hanno due metodi di cottura. Per imitare quelle originali alla lettera, dovere friggerle in olio di semi. Altrimenti, per alleggerirle, passatele in forno a 190-200° circa 20 minuti. Per una perfetta doratura, prima di infornare bagnatele con un filo d’olio.

Ingredienti:

Per l’impasto

400 g petto di pollo

3 fette di pancarré

40 g cipolla

1 spicchio di aglio

sale

pepe nero

olio di semi

Per l’impanatura

1 uovo

100 g farina

100 g pangrattato

40 g cornflakes

Preparazione:

Come cucinare delle perfette crocchette di pollo in casa? Prendete i petti di pollo, tagliateli a pezzetti e metteteli in un mixer. Unite il pancarré sminuzzato, la cipolla tritata e l’aglio. Regolate di sale e di pepe facendo andare poi il mixer per qualche minuto,. Dovete ottenere un impasto compatto e morbido.

Quando è pronto, bagnatevi leggermente le dita e formate le crocchette di pollo della grandezza che più vi piace. Poi andate avanti con l’impanatura: passate ogni crocchetta nella farina e poi nell’uovo, sbattuto con l’aiuto di una forchetta.. Quindi nel pangrattato addizionato con o cornflakes tritati e il parmigiano grattugiato.

Quando l’impanatura è bella aderente, cominciate a friggere le crocchette, non più di 3-4 alla volta per non fra raffreddare l’olio che deve essere bollente. Scolatele sulla carta assorbente da cucina e poo servitele con le salse: maionese, ketchup, barbecue, tartara, ci sta bene tutto.