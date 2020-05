Chi è l’Alchimista, il misterioso corteggiatore di Uomini e Donne che sta cercando di conquistare Giovanna Abate? L’ex fidanzata lo smaschera.

Chi è davvero l’Alchimista, il misterioso corteggiatore di Uomini e Donne che sta cercando di conquistare il cuore di Giovanna Abate? Sono tante le ipotesi fatte finora e, dopo la scelta dell’alchimista di mostrarsi solo a Giovanna Abate, i rumors continuano. Come fa sapere il Vicolo delle News, però, a smascherarlo potrebbe essere stata la sua ex fidanzata.

L’Alchimista è Davide Basolo? L’ex fidanzata alimenta i rumors

Secondo indiscrezioni raccolte da Fanpage, dietro la maschera dell’Alchimista si nasconderebbe Davide Basolo, barman e modello ligure. Ad alimentare tali rumors sarebbe stata l’ex fidanzata di Davide, Elena, ex partecipante di Miss Italia, che sui social si sarebbe lasciata andare ad un commento che avrebbe scatenato il gossip.

La ragazza ha pubblicato una serie di storie sul suo profilo Instagram che sarebbero indirizzate al suo ex fidanzato: “Per chi aveva dubbi oggi sarà una scoperta. Per me invece è stata una certezza dal primo momento”. A tradire Davide sarebbero stato i tatuaggi e il taglio di capelli. Sarà, dunque, davvero Davide Basolo il misterioso corteggiatore di Giovanna Abate?

Chi, invece, ha smentito di essere l’Alchimista è Angelo Tolletti che, tramite Instagram, ha fatto sapere: “Per togliere ogni dubbio sulla questione preciso che non sono io il famoso alchimista”. Alla corte di Giovanna Abate restano anche Sammy Hassan e Alessandro Graziani. Tra i tre chi sarà la scelta di Giovanna Abate?