Parli al tuo gatto come se fosse un tuo amico? E’ un segno distintivo

Parli al tuo gatto come se fosse un tuo amico? E’ un...

Lo sapevate? secondo la scienza, parlare con il proprio gatto è un segno di grande grande intelligenza.

Parli con il tuo gatto come parli con i tuoi amici? Tranquillo non sei pazzo e tantomeno l’unico.

Attraverso un sondaggio su Twitter, di 30 milioni di persone nel 2017 hanno risposto alla domanda: “Parli con il tuo animale domestico? “ Il 98% dei follower dell’account ha risposto” SÌ “. Secondo la scienza tutte queste persone possono vantare di avere un’intelligenza superiore alle altre.

“Il riflesso di una grande capacità del nostro cervello”

Alcune persone attribbuiscono all’antropomorfismo (ovvero all’atto di attribbuire qualità e reazioni umane ad animali, cose o fenomeni), una sota di demenza, ma la scienza sembre essere assolutamente contraria.

In effetti, secondo il dott. Nicholas Epley dell’Università di Chicago e direttore di uno studio condotto su questo argomento, “questa visione è sia falsa che infelice. Riconoscere lo spirito di un altro essere umano implica gli stessi processi psicologici del riconoscere uno spirito in altri animali”. Secondo il ricercatore, sarebbe anche “il riflesso di una grande capacità del nostro cervello piuttosto che un segno della nostra stupidità”.

In breve, se parli con il tuo gatto, il tuo cane, la tua cavia o la tua tarantola, significa che godi di una buona salute mentale.

Se ti ritrovi speso a parlare con il tuo gatto probabilmente significa anche che hai scelto questo animale domestico perchè lo ami, ma quante cose sai di lui?

Secondo Sharon Crowell-Davis, professore di Comportamento animale all’Università della Georgia (Stati Uniti), molte persone che posseggono gatti non conoscono il significato che si cela dietro iloro comportamenti. Per esempio molte persone ignorano che le fusa non sono solo un indicatore del piacere felino: “I gatti possono fare le fusa anche quando sono malati o feriti . È il loro modo di attirare la nostra attenzione “.

10 curiosità sui gatti che dovresti sapere se ne possiedi uno

Se vuoi mettere alla prova le tue conoscenze sui gatti, ecco 10 curiosità sui gatti. Quante di queste informazioni erano per te totalmente sconosciute?

1/Un gatto trascorre 2/3 della sua vita dormendo, 16 ore al giorno in media per un anno. I cuccioli possono persino dormire fino a 22 ore al giorno.

2/Quando i gatti alzano la coda e mostrano il loro fondoschiena significa che sono a loro agio con te.

3/I gatti non cadono mai in un sonno profondo, a differenza degli umani. Si addormentano abbastanza rapidamente ma si svegliano altrettanto rapidamente per controllare il pericolo che li circonda.

4/I gatti sono stati obbligatori a bordo delle navi per diversi secoli per evitare la proliferazione dei roditori.

5/ Secondo uno studio, avere un gatto riduce il rischio di infarto di oltre il 30%. Il gatto è una medicina naturale che apporta questi 7 benefici alla salute

6/Omar, il gatto più grande del mondo, attualmente vive in Australia. È della razza Maine Coon e misura 1,20 metri per 15 chili.

7/I proprietari di gatti nell’antico Egitto si rasavano le sopracciglia per mostrae il lutto del loro animale.

8/Alcuni gatti sono sopravvissuti a cadute su cemento fino a 320 metri grazie alla loro capacità di cadere in piedi.

9/ Alcuni ricercatori giapponesi hanno dimostrato che i gatti riconoscono la voce del loro padrone, ma la ignorano deliberatamente la maggior parte delle volte quando essi li chiamano!

10/La CIA ha speso $ 20 milioni per addestrare i gatti a spiare i sovietici durante la guerra fredda. La prima spia gatto è stata investita da un taxi.