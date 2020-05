Elodie Patrizi | Amore e musica in lockdown: “Marra uomo non facile”

Elodie Patrizi, celebre cantautrice romana che sta scalando le classifiche con la sua nuova hit “Guaranà”, racconta il lockdown trascorso in compagnia del suo fidanzato – il rapper Marracash – ai microfoni di Radio 105.

La quarantena può anche essere un periodo di riflessione: stimolo alla creatività e fonte d’ispirazione, possiamo affermare – senza alcuna esagerazione – che l’isolamento per gli artisti non è sempre un male. Persino per chi vive su e giù da un palco, aspettando il prossimo tour. Dato che ci sarà – purtroppo e per fortuna, vista la situazione – da aspettare un anno prima di nuovi ed emozionanti eventi live, i cantautori più di altri hanno approfittato di questo “ritiro forzato” per mettere alla prova sé stessi e il proprio estro.

L’hanno fatto anche Elodie Patrizi e Fabio Bartolo Rizzo, altrimenti noto come Marracash: i due si sono innamorati l’estate scorsa, durante le riprese del videoclip “Margarita”, tormentone estivo della cantante romana – che adesso sta scalando le classifiche con il nuovo singolo “Guaranà” – al quale ha partecipato anche il celebre rapper. Mondi diversi, opposti per certi versi, ma che si attraggono: disposti a collimare in un connubio fra talento e passione che non è sempre garanzia di serenità.

Elodie a Radio 105: “Con Marracash convivenza forzata”

Sicuramente, la loro storia – d’amore e artistica – è tutto tranne che noiosa: l’isolamento l’hanno vissuto come un’ulteriore occasione per riscoprirsi. Al netto di alti e bassi – che ci sono stati, come rivela la cantautrice ai microfoni di Radio 105 – per poi scoprire di volersi ancora. Non potendo fare a meno l’uno dell’altra, fra uno screzio e un bacio rubato, Elodie e Marra hanno sempre ritrovato l’equilibrio e la stabilità: forse è questo il vero paradosso per due artisti come loro, abituati a cavalcare ciascun momento e stato d’animo senza abituarsi mai davvero.

Un sentimento, però, sa essere anche dipendenza: bisogno inalienabile da coltivare, valore aggiunto nella routine. Anche se, confessa Elodie, “Marra (Fabio) non è un uomo facile e nemmeno io sono una tipa semplice, due caratteri forti che hanno saputo trovarsi nelle loro rispettive fragilità. La nostra è stata una convivenza forzata che, però, abbiamo vissuto bene”.

Sul futuro Elodie non si sbilancia, ma è convinta che a salvarla ci sarà sempre l’amore e la musica che, in questo caso, forse come mai nella sua carriera, finiscono per coincidere: “L’estate, quest’anno, sarà un terno al lotto. L’immunità di gregge non è una strada praticabile. Restiamo in attesa del vaccino, intanto l’armonia e la melodia di una bella canzone può aiutare a superare momenti psicologicamente difficili“.

Elodie Patrizi e Fabio Bartolo Rizzo sono l’esempio lampante che, dalle difficoltà, vengono fuori le cose migliori dal punto di vista culturale, artistico e sentimentale.

