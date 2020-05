Scopri qual è la caratteristica innata che hai e che ti rende attraente in base al tuo segno zodiacale.

Quando si parla di attrazione, le dinamiche che entrano in gioco sono davvero tante. E spesso, alcune tra queste sono difficili da spiegare. Al di là della bellezza, infatti, ci sono modi di fare o di parlare che possono avere una certa attrattiva sugli altri, spingendoli a cercare o meno un punto di contatto. Per alcuni può essere il modo di ridere, per altri quello con cui si guarda alla vita, per altri ancora il modo di essere impacciate o aggressive.

Ognuno ha delle cose verso le quali attratto e allo stesso tempo ogni persona ha delle caratteristiche innate con le quali può attrarre chi gli sta intorno. Visto che, almeno in parte, anche le stelle hanno un ruolo su ciò che attira o meno le persone, oggi dopo aver visto cosa rende ogni donna dello zodiaco unica nel suo modo di essere e quanto è possessiva ogni donna in base al suo segno zodiacale, scopriremo qual è la caratteristica che tra tante rende ogni donna più attraente. Un particolare per il quale può essere utile anche controllare il profilo dell’ascendente, in modo da avere una visione più completa.

Astrologia – La caratteristica che ti rende attraente agli occhi degli altri

Ariete – La tua sicurezza nelle tue possibilità

Se c’è una cosa di te che attira gli altri è proprio la sicurezza che ostenti sempre con un certo orgoglio. Vitale ed energica, riesci a mostrarti sempre all’altezza delle situazioni, mostrando una via da seguire a chi non sa in che direzione muoversi. Questo aspetto ti rende decisamente attraente perché mette in mostra il tuo lato positivo e solare, facendoti apparire come una persona che sa sempre quello che vuole e che è disposta a prenderselo. Una visione non poi così diversa dalla realtà. La stessa che porti avanti ogni giorno e della quale ami vantarti visto che tu per prima apprezzi chi sa il fatto suo.

E per questo motivo cerchi sempre di mostrarti sicura, anche quando non lo sei poi così tanto. Ma si sa, a volte basta decidere di essere qualcosa per diventarlo davvero. E questo è un po’ il tuo motto da sempre, no?

Toro – La tua tranquillità

Il tuo essere una persona tranquilla ha sugli altri un potere attrattivo che va ben oltre l’immaginabile. Con un solo sguardo riesci infatti a trasmettere serenità e fiducia. E ciò se da un lato incute un certo senso di tranquillità, dall’altro ha anche un potere seduttivo. I tuoi modi di fare sono visti infatti come sensuali e questo anche quando non è nelle tue intenzioni. Se a ciò si unisce il fatto che sei di buona compagnia e che di norma ami la vita e tutto ciò che può renderla piacevole, è facile intuire perché la tua capacità di attrazione sia davvero elevata. Insomma, che si tratti di persone che ti conoscono da sempre o che ti vedono per la prima volta, sei una persona che non può passare inosservata e che riscuote sempre un certo successo. Una cosa che tutto sommato non ti da affatto fastidio rendendo le tue giornate persino più piacevoli e tutto senza dover far altro che essere semplicemente te stessa.

Gemelli – La tua libertà di pensiero

Se c’è una cosa che risulta particolarmente attraente nella tua persona, questa è la tua libertà di pensiero. Sempre socievole e pronta a tuffarti in qualsiasi novità ti si pari dinanzi, dimostri in ogni occasione di avere un ingegno ed una capacità di vedere le cose che si differenzia da quella di chiunque altro. Questa tua originalità non può che attrarre gli altri e lo fa in ogni più piccola sfumatura, comprese quelle meno positive e che a volte ti portano ad avere dei modi di fare davvero eccentrici. Essere attratti da te è davvero naturale così come lo è aver voglia di frequentarti e di condividere con te sia la vita di tutti i giorni che i momenti più importanti. Perché se c’è qualcosa che sai fare meglio di chiunque altro è restare ben impressa nella mente di chi ti conosce. E una volta che ciò avviene, fare a meno di te risulta davvero difficile.

Cancro – La tua dolcezza

Come nativa del Cancro hai nella dolcezza una delle tue caratteristiche principali. Dal tuo modo di porti a come tratti gli altri quando li incontri, sai sempre far breccia nel cuore di tutti, attirando le persone a te in modo unico e originale. Sebbene tu abbia anche diversi lati del carattere a dir poco spigolosi, la tua capacità di fare un’ottima prima impressione fa si che gli altri tendano a non notarli o a perdonarti eventuali mancanze che con il tempo e la confidenza finiscono con l’aumentare. Questa è un’arma che usi spesso a tuo favore, permettendoti di prendere delle libertà che sai di poter sostenere proprio grazie a questo e alla dolcezza che sai tirar fuori ogni qual volta serve, consapevole più che mai di riuscire a far dimenticare ogni problema anche solo con uno sguardo.

Leone – Il tuo entusiasmo

La tua voglia di fare e la capacità che hai di trascinare gli altri nelle cose che fai, ti rende una persona decisamente attraente e in grado di catturare subito l’attenzione. Basta guardarti un’istante per essere subito catapultati in una realtà più vivace e dove i tuoi modi di fare consentono di accedere ad una dimensione più allegra e ricca di sfumature colorate e frizzanti. Chi ha a che fare con te, si sente attratto prima di tutto dalla tua energia esplosiva e subito dopo dai tuoi modi che ben si sposano con l’immagine di te che hai.

Un particolare che fa di te una persona sempre in grado di mostrarsi al meglio delle sue capacità e di restare ben impressa nella mente degli altri. Al punto da non poter essere più sostituita.

Vergine – La tua serietà

Agli occhi degli altri appari come una persona seria, a volte persino più di quanto tu non sia nel profondo. Questo aspetto ha in se una certa dose di fascino che tende a colpire gli altri portandoli a sentirsi al sicuro in tua presenza. Da un altro punto di vista ha un che di affascinante che riesce a coinvolgere a rimanere impresso, specie quando ti dimostri così sicura delle tue idee da voler lottare per essere. Sebbene tu sia apparentemente calma e tranquilla, dentro di te celi infatti un fuoco che traspare dai tuoi modi di fare e che ha un potere attrattivo sugli altri. Potere che ti rende una persona coinvolgente e più cercata di quanto i tuoi modi di fare non lascino immaginare.

