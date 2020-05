Ascolti tv e share delle trasmissioni in prima serata di martedì 19...

Quale è stato il programma più seguito della prima serata di ieri? Chi ha vinto la gara degli ascolti tv di martedì 19 maggio?

Dalle inchieste di Le Iene al cinema americano che sbarca con Sandra Bullock su Rai Uno con Ricatto d’amore, passando poi per il film Troppo napoletano e per diversi programmi di approfondimento come Di Martedì, Fuori dal coro e #cartabianca.

Quale sarà stata, tra tutte queste opzioni, la più amata dagli italiani? Quale il programma che avrà vinto la gara di ascolti tv? Scopriamolo insieme grazie al video qua sopra.

