Scopri i 7 posti preferiti dalle donne per fare l’amore

Scopri quali sono i 7 posti preferiti dalle donne per abbandonarsi al piacere…non è il letto, né la macchina..sono posti più bizzarri.

Uno studio condotto nel 2017 dal sito americano che vende materassi Sleep Cupid ha rivelato quali sono i luoghi in cui le donne preferirebbero fare l’amore. Lo studio è stato condotto esaminando 3000 donne, alcune risposte sono inaspettate e due in particolare a sorpresa corrisponderebbero a due luoghi oggetto delle fantasie maschili emersi da un sondaggio condotto su tutti i membri maschili di un noto sito di incontri extraconiugali. Scopri di più in questo articolo.

Fantasie femminili: 7 posti insoliti per fare l’amore

Sleep Cupid ha reso noti i luoghi preferiti in cui le donne amano o vorrebbero fare l’amore. Il letto non fa parte della lista ma potresti averne uno a casa …

Ecco la classifica:

1 /La scala

A sorpresa è la scala la prima in classifica nelle fantasie femminili intervistate durante questo sondaggio. Una scala può portare verso mete sconosciute e anche al piacere.

2 /La spiaggia

Fare l’amore sulla spiaggia arriva in seconda posizione nella classifica. Un luogo romantico e molto suggestivo, fare l’amore cullati dal fragrore delle onde è bellissimo ma attenzione ai visitattori inaspettati.

3 /L’evento

Farlo in occasione di un evento, per esempio un matrimonio o la celebrazione di un anniversario sembra stuzzicare molto la fantasia delle donne e per questo si è aggiudicato la terza posizione.

4 /L’aereo

In aereo, ovviamente in pieno volo, ad alta quota, occupa il quarto posto.

5 /Il garage

Il garage è in quinta posizione. Un luogo isolato della casa, un pò nascosto, in penombra dove godere di un pizzico di privacy.

6 /Il giardino

Il sesto della classifica? Il giardino… su di un prato sotto l’ombra di un albero, con la paura di essere visti dai vicini, questa fantasia sembra essere molto allettante.

7 /La scrivania dell’ufficio

Giacere con qualcuno al lavoro arriva in settima ed ultima posizione in questo “studio”. Farsi prendere dall’impeto e cedere alla tentazione insieme al collega di lavoro sembra risvegliare le fantasie femminili.

Quali sono secondo te i due posti che corrispondono alle fantasie maschili? La risposta è: l’aereo e la scrivania.

