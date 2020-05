Twilight | Muore attore in circostanze misteriose

L’attore Gregory Tyree Boyce, noto per aver recitato in Twilight, è morto in circostanze misteriose.

A dare l’allarme è stata la cugina che sapendo di un suo appuntamento si era preoccupata nel vedere la sua macchina ancora parcheggiata davanti a casa. Dopo averlo chiamato per circa 30 minuti, si è quindi allarmata andando a controllare. Una volta dentro ha trovato il cugino e la compagna entrambi morti.

Al momento le cause sono ancora da scoprire ma come riportato da Tmz, pare non si sia trattato di un crimine.

