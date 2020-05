La quiche salata con zucchine e fontina è un piatto che accontenta più gusti e risolve molti problemi, anche di tempo, in cucina

Chiamiamola quiche, alla francese, oppure torta rustica all’italiana il risultato non cambia. Un piatto completo, ricco di nutrimento e di gusto, anche molto bello da presentare in tavola. Come questa quiche salata con zucchine e fontina, una ricetta semplice e fragrante.

Potete inserirla nel vostro menù settimanale, ma sta benissimo anche in un buffet o durante un’apericena tra amici. La quiche salata con zucchine e fontina è la classica ricetta salvatempo, perché richiede poco per la preparazione e ha una cottura relativamente lunga in forno. Alla fine

il successo è garantito, anche perché può diventare un piatto unico. Servitelo insieme ad un’insalata di pomodori oppure a delle patate bollite e condite con olio e prezzemolo, sarà un pasto completo.

Quiche salata con zucchine e fontina, pronta in un’ora

La quiche salata con zucchine e fontina può essere conservata in frigorifero pert 48 ore, dentro ad un contenitore ermetico. Ma potete anche congelarla così com’è e scaldarla quando serve.

Ingredienti

450 g zucchine

100 g fontina

6 uova

80 g burro

latte

maggiorana

prezzemolo

sale

Preparazione:

Partite pulendo e lavando le zucchine, private delle parti terminali (ed eventualmente del fiore). Asciugatele bene e poi tagliatele a fettine sottili tenendole da parte. Lasciate sciogliere in un tegame 40 grammi di burro, poi unite le zucchine tagliate e fatele appassire a fiamma vivace. Regolate di sale e lasciate cuocere per qualche minuto.

A parte tritate in maniera fine le foglioline di un mazzo di prezzemolo e unitele alle zucchine ormai pronte. Quindi in una ciotola sbattete le 6 uova come se doveste preparare una frittata. Unitevi la fontina tagliata a dadini e un bicchiere di latte.

Poi amalgamate le zucchine al composto a base di uova aggiustate ancora di sale e mettete anche un po’ di maggiorana. Date ancora una mescolata veloce e la base per la vostra quiche è pronta.

Infine rivestire una rotonda del diametro di 22 cm con carta forno e versate il composto. Mettete nel forno già riscaldato a 190° e cuocete per circa 35′.

Sfornate, togliete la carta forno e impiattate servendo tiepido o freddo.