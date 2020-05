Astrologia | Cosa ti rende unica nel tuo modo di essere

Scopri qual è la caratteristica che ti rende unica nel tuo genere e che fa di te una persona speciale.

Ognuno di noi ha almeno una caratteristica in grado di renderci unici agli occhi degli altri. A volte è un modo di fare che nasce istintivo, altre la facilità con la quale si affronta la vita e altre ancora un modo di essere del tutto originale che incontra le simpatie degli altri. Di qualsiasi cosa si tratti, in quanto esseri umani abbiamo pro e contro che ci caratterizzano e che fanno di noi soggetti unici e sempre in grado di sorprendere gli altri. Dopotutto anche il modo di essere cambia nel tempo, alleggerendosi di alcune caratteristiche ed arricchendosi di altre in grado di farci apparire sempre diversi eppure uguali.

Questa particolarità trova una sua assonanza anche dal punto di vista astrologico. Ci sono infatti delle caratteristiche che possono essere influenzate dalle stelle e che, di conseguenza, appartengono ad ogni segno dello zodiaco. Oggi, quindi, dopo aver visto quanto siamo possessive in base al segno zodiacale e quali sono i segni dello zodiaco pronti ad esprimere se stessi, scopriremo cosa rende speciale ognuno di noi in base al suo segno zodiacale. Un particolare strettamente legato al modo di essere e che pertanto richiedere anche una consultazione del profilo dell’ascendente. In questo modo, infatti, si potrà avere un’immagine più chiara circa la propria caratteristica positiva.

La caratteristica che ti rende unica secondo le stelle

Ariete – La tua innata energia

Se c’è una cosa che gli altri notano subito di te è la tua smisurata energia. In costante movimento, ami sperimentare ogni cosa, apprezzando in modo particolare ogni novità. La tua voglia di fare è così evidente che è la prima cosa che rimane impressa, specie in chi a differenza di te fa persino fatica ad alzarsi dal letto la mattina. Sempre pronta a trasformare ogni cosa in una nuova opportunità, non esiti mai a gettarti nella mischia. Cosa che sai fare sempre con spensieratezza e senza preoccuparti molto di ciò che ti circonda o di come possono pensarla gli altri.

Questo tuo modo di fare così energico, tante volte riesce persino ad essere contagioso, portando gli altri a vederti come un esempio per muoversi di più e per iniziare a prendere la vita di petto.

Toro – La tua gentilezza

La prima cosa che si nota in te è il tuo modo di fare sempre garbato e posato. Una caratteristica che gli altri scoprono con piacere e che spinge le persone a cercare la tua vicinanza. Sapere che sei sempre pronta per una parola di conforto o per dare un consiglio o un aiuto concreto fa di te una persona in grado di farsi amare con estrema facilità. Cosa che accade puntualmente, rendendoti di fatto piena di amici e conoscenze. Se poi si considera che la tua gentilezza si riflette spesso e volentieri nelle cose che fai, è chiaro che chi ti sta accanto ha sempre voglia di vederti. La tua vicinanza riesce infatti a trasmettere un senso di pace e di serenità che aiuta ad allentare la tensione e che fa sentire i tuoi cari fortunati per l’averti accanto.

Gemelli – La tua capacità di visione

Di te ci sarebbero diverse cose da dire su ciò che lasci impresso alle persone. La tua capacità di cambiare idea nel giro di pochi istanti, i tratti lunatici che non cerchi neppure di nascondere e la capacità con la quale sai socializzare, ti fanno infatti apparire come una persona originale e ricca di sorprese. Se c’è una cosa che attira gli altri è però la tua capacità di visione che risulta sempre diversa da quella degli altri ed in grado di offrire spunti sempre nuovi a chi ti sta accanto. Per certe persone puoi apparire come una persona in grado di pensare in modo stravagante e alternative. Altre ti considerano una sorta di genio ma quel che è sicuro è che tutti pensano di te che sei una persona fatta a suo modo e per questo motivo spesso difficile da descrivere e, proprio per questo, a suo modo speciale ed in grado di far apparire la vita in modi sempre nuovi e mai immaginati.

Cancro – La tua sensibilità

La caratteristica positiva che resta impressa agli altri circa la tua persona è legata alle emozioni e riguarda in particolar modo la tua spiccata sensibilità. Il vederti pronta a commuoverti per le più piccole cose ed il cogliere il romanticismo con cui guardi alla vita, sono cose che restano impresse e che danno agli altri sempre un’ottima immagine di te. Se a ciò si unisce il fatto che ami mostrare le parti migliori di te è facile immaginare come la prima impressione che si ha di te sia sempre positiva e armonica, specie per chi ha bisogno di qualcuno che sappia cogliere anche gli aspetti meno materiali della vita. E anche se a volte proprio la tua sensibilità è la causa di alcuni tuoi comportamenti poco piacevoli da subire, questo aspetto sembra passare facilmente in secondo piano, lasciando di te quell’immagine quasi angelica che tanto ti piace sfoggiare.

Leone – La tua voglia di fare

Se c’è una cosa che si nota subito di te è che sei sempre in azione e pronta a prendere il comando della situazione per portare avanti le cose nel modo che ritieni più giusto. Se da un lato questo tuo modo di essere è legato al bisogno di stare sempre al centro dell’attenzione e di poter avere il comando delle cose che ritieni importanti, dagli altri viene visto con una certa ammirazione. Il modo in cui appari è infatti predominante, energico e sempre ricco di risorse.

Tutte caratteristiche che, fuse in una, danno di te l’immagine di una donna forte, sempre pronta a rimboccarsi le maniche e a far fronte ad ogni situazione. Un’immagine che, tutto sommato, coincide almeno in parte con ciò che vuoi mostrare di te.

Vergine – La tua precisione

Di sicuro, una delle caratteristiche che più ti descrivono, in quanto nativa della Vergine, è la tua precisione. Una cosa che si nota anche al primo sguardo e che sai esprimere in mille modi diversi. Dall’attenzione al dettaglio al voler sempre mettere i puntini sulle i, tutto in te trasuda precisione e meticolosità. E questo, anche se alle volte rischia di diventare così estremo da rappresentare un problema, lascia negli altri un’idea piacevole di te. La prima impressione che dai è infatti quella di una persona solida, che tiene a tutto quello che fa e che sa avere punti di vista alternativi e ben fermi su tutto ciò che la circonda. Motivo per cui è facile che gli altri ti chiedano consigli su come gestire situazioni pratiche dentro le quali si perdono. Cosa che fanno con la certezza di poter avere le giuste indicazioni. Perché se c’è una cosa che sai sempre dimostrare è quella di aver sempre le idee chiare su tutto.

