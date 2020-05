Ascolti tv e share delle trasmissioni in prima serata di lunedì 18...

Quale programma avrà vinto ieri sera la gara degli ascolti tv? Scopri il film o lo show più seguito dagli italiani durante la prima serata di lunedì 18 maggio.

Su Rai Uno c’era ancora una volta lui, il commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri, il mitico Montalbano.

A sfidarlo questa volta erano molti: in primis Anne Hathaway, Meryl Streep ed Emily Blunt con Il diavolo veste Prada, seguite poi dalle inchieste di Report, da Whoopi Goldberg in Sister Act 2, da Pio e Amedeo in Emigratis e da molti altri ancora.

Ma chi avrà conquistato il favore degli italiani? Scopriamolo insieme grazie al video qua sopra che ci illustra tutti i numeri degli ascolti tv della prima serata di lunedì 18 maggio.

