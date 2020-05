L’attore Gregory Tyree Boyce, noto per aver recitato in Twilight è morto all’età di 30 anni.

Si è spento a soli 30 anni l’attore Gregory Tyree Boyce, noto al pubblico per la sua partecipazione a Twlight. L’attore è stato trovato morto insieme alla fidanzata Natalie Adepoju.

Entrambi erano nella loro casa di Las Vegas. Le cause della doppia morte sono al momento ignote e da ricostruire ma si è trattato di un fatto piuttosto strano che ha lasciato sgomenti amici, parenti e, ovviamente, i fan che erano affezionati all’attore.

Addio a Gregory Three Boyce

Secondo E! News che ha riportato la notizia, l’allarme è stato dato dalla cugina di Gregory che aveva cercato di mettersi in contatto con lui per circa mezz’ora prima di iniziare a spaventarsi. Quel giorno, infatti, l’attore sarebbe dovuto essere a Los Angeles.

Una volta sveglia, però, la ragazza ha notato che la macchina era ancora parcheggiata davanti alla casa di Las Vegas. Dettaglio che l’ha preoccupata, spingendola a cercare di mettersi in contatto con il cugino per circa mezz’ora, dopo la quale, sempre più allarmata, ha deciso di andare a controllare per trovarlo morto insieme alla compagna.

Come già detto, al momento non si sa ancora molto circa la misteriosa morte della coppia. Dalle prime notizie sembra che il portavoce del dipartimento della polizia metropolitana abbia dichiarato al Journal-Review che non si sarebbe trattato di un crimine. A riguardo, però, non sono stati dati altri dettagli se non (come riportato da Tmz) la presenza di una sostanza bianca sconosciuta e ritrovata sulla scena.

Gregory, pur non essendo ancora diventato famoso, vantava diverse comparse in svariati film. La più importante è sicuramente quella fatta nella famosa saga di Twilight dove ha recitato nel primo film interpretando lo studente della Froks Hight School che ha quasi investito la protagonista Bella con il suo furgone. Scena che molti ricorderanno essendo quella in cui Edward salva la ragazza, mostrando per la prima volta di avere dei poteri particolari.

L’attore ha lasciato una figlia, una famiglia e tanti amici che si sono detti sconvolti per la sua morte. Una morte decisamente misteriosa ma che secondo quanto detto dalla madre sarebbe giunta in un momento della sua vita che era felice poiché stava realizzando qualcosa di importante che riguardava un’altra sua passione, ovvero la cucina.