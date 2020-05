Scopri quanto sei possessiva in base al tuo segno zodiacale. Il parere delle stelle segno per segno.

Nelle relazioni umani, vengono fuori diversi aspetti delle persone che possono essere più o meno evidenti e che in alcuni casi possono portare dei benefici mentre in altri possono risultare deleteri. Tra questi, uno dei più noti è l‘essere possessivi. Che si tratti di rapporti di amicizia o di amore, chi è possessivo tiene sempre a controllare le persone delle quali si circonda, pretendendo quasi un ruolo di prim’ordine e senza il quale non riesce a vivere la relazione. Che si tratti di insicurezza, di gelosia o di mania del controllo, chi è possessivo tende a portare le relazioni che vive a livelli estremi, rischiando di comprometterle. Lavorare su questo aspetto è quindi sempre molto utile.

Per poterlo fare, però, è importante saper riconoscere se si è o meno una persona possessiva. Cosa in cui non tutti riescono. Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono i segni zodiacali pronti ad esprimere se stessi e qual è la bugia che ci diciamo in base al tuo segno zodiacale, scopriremo quanto siamo possessivi e come cercare di migliorare la situazione. Un aspetto che ci tocca nel profondo e per il quale, di conseguenza, è consigliabile controllare anche il profilo del proprio ascendente. In questo modo sarà più facile comprendere cosa ci spinge ad essere possessivi e come lavorare al meglio su noi stessi.

Quanto sei possessiva? La risposta in base al tuo segno zodiacale

Ariete – Per nulla possessiva

Di te si può dire tutto tranne che sei una persona possessiva. Certo, quando tieni davvero a qualcuno cerchi sempre di essere al centro dei suoi pensieri e di sicuro odi non sentirti coinvolta. Ma se si parla di essere possessivi nel vero senso della parola, non rientri di certo nella categoria dei segni più coinvolti. Che si tratti di amicizia o di relazioni sentimentali, sei una di quelle che ha bisogno della massima libertà e, di conseguenza, tendi a darne, anche solo per poter godere di spazi tutti tuoi nei quali fare ciò che più preferisci. A tratti, però, tendi ad essere gelosa, specie se temi che qualcuno ti manchi di rispetto. Una cosa che per certi versi può essere confusa con l’essere possessivi, creando confusione in chi ti circonda.

Per andare sul sicuro nei rapporti con gli altri, quindi, la cosa ideale è quella di parlare sempre chiaramente, in modo da non confondere le idee a nessuno e da lasciar capire subito chi sei.

Toro – Estremamente possessiva

Tra i segni dello zodiaco, come nativa del Toro, rientri sicuramente tra le persone più possessive in assoluto. Quando ti leghi a qualcuno tendi infatti a diventare sospettosa e tutto perché, più di ogni altra cosa, temi fortemente di poter essere tradita e ferita. Per non correre il rischio di andare incontro a cocenti delusioni, finisci quindi con il tener sotto controllo parenti, amici ed eventuali partner. Il tutto in un modo che alle volte può risultare esasperante portando gli altri a volersi allontanare o a scambiare la cosa per gelosia. L’unico modo per sistemare le cose è quindi quello di lavorare su te stessa e sulle tue paure e tutto al fine di poter vivere tu per prima in modo più rilassato. In questo modo riuscirai a vedere le cose in modo diverso e ad accettare anche il rischio di eventuali mancanze perché, prima di tutto, avrai lavorato sulle tue emozioni, imparando a fronteggiarle e diventando, di conseguenza, più sicura.

Gemelli – Quasi per nulla possessiva

Sebbene avere il controllo di chi ti circonda e sapere cosa fanno le persone che ami sia una cosa che non ti dispiacerebbe affatto, la tua indole di porta ad agire in modo del tutto diverso. Bisognosa più che mai dei tuoi spazi e così espansiva da suscitare la gelosia altrui, non sei una persona in grado di tener traccia di tutte le azioni di chi ti circonda e ciò ti porta a lasciare i tuoi affetti piuttosto liberi di agire come preferiscono. Certo, se ti capita di avere dei sospetti le cose possono cambiare anche parecchio, spingendoti a mostrare una parte di te del tutto diversa. Ma ciò avviene di rado e solo quando hai idea di aver ragione. Un consiglio? Cerca sempre di analizzare per bene se i tuoi sospetti sono reali o frutto di insicurezze del momento e prima di diventare possessiva prova altri approcci. Sarai sicuramente in grado di gestire meglio la situazione e non rischierai di compromettere le relazioni a cui tieni di più.

Cancro – Molto possessiva

La tua insicurezza di base ti spinge ad essere una persona estremamente possessiva e, quando lo sei, non hai mezzi termini. Che si tratti di amicizie, rapporti di parentela o relazioni interpersonali, ciò che più ti sta a cuore è sapere di essere amata e apprezzata e di essere a tuo modo l’unica. Il solo pensiero di essere seconda a qualcuno ti crea ansie tali da spingerti ad esprimere questo tuo bisogno in modi anche estremi e che tante volte possono portare a risultati opposti rispetto a quelli che desideri. Per poter migliorare le cose è quindi importante lavorare prima di tutto sulle tue insicurezze e cercare di esternarle alle persone che ami di più. In questo modo eventuali atteggiamenti esagerati potranno essere capiti più facilmente, portando ad un dialogo invece che ad uno scontro e rassicurandoti quanto basta per poter migliorare, poco alla volta, questo tuo modo di essere. Una scelta che, prima di tutto, farà stare bene proprio te.

Leone – Estremamente possessiva

In quanto nativa del Leone sei una persona che ha un costante bisogno di stare al centro dell’attenzione. Ciò ti porta a controllare gli altri al fine di capire quanto sono interessati a te e quanto si rendono disponibili ad ascoltarti e a starti accanto. Come ovvio che sia, rientri quindi tra i segni zodiacali più possessivi. E la tua è una forma di possessività senza mezzi termini. Se ritieni di non essere considerata quanto ritieni giusto, infatti, non ti fai alcun tipo di problema, pretendendo un atteggiamento diverso. Un modo di fare che alla lunga può stancare anche gli amici più fidati e che potrebbe spingere eventuali partner a scappare.

Per migliorare le cose dovresti trovare un atteggiamento un po’ meno da despota e imparare a darti almeno la metà di quanto pretendi che facciano gli altri. Inoltre, come giusto che sia, dovresti lasciare anche un minimo di libertà. Cosa che potrebbe addirittura portare gli altri a ricordarsi il perché hanno scelto di starti accanto, portandoli ad avvicinarsi maggiormente e tutto senza un tuo intervento. Comodo, no?

Vergine – Non così possessiva

Anche se vivi spesso momenti di insicurezza che ti spingono a desiderare che gli altri si mostrino il più possibile vicini, non sei una persona che tende a darlo a vedere. Anzi, nella vita cerchi sempre di lasciar libero chi ti sta accanto. E questo perché non ami pesare sugli altri, così come vorresti che loro non lo facessero con te. Tra i segni zodiacali sei quindi tra i meno possessivi che ci siano e questo anche se la tua mania di controllo, che tendi ad esprimere in altri modi, alle volte potrebbe essere confusa con questo. Un consiglio? Ogni tanto, dimostrare il tuo affetto e il bisogno degli altri può essere un modo per migliorare i rapporti con gli altri. E ciò perché troppo distacco può spingere a pensare che tu non abbia davvero alcun bisogno di chi ti sta accanto. Imparare una buona via di mezzo, quindi, potrebbe essere la scelta più giusta per farti sentire bene e migliorare i tuoi rapporti di amicizia o d’amore.

