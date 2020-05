Lenti a contatto | non commettere questi errori se le porti

Le lenti a contatto sono senza dubbio un’opportunità meravigliosa per chi ha problemi di vista. Attenzione però a non commettere questi errori se le porti.

Le lenti a contatto hanno rappresentato senza dubbio un cambiamento importante nella vita di una persona che ha problemi di vista. Esistono ormai lenti a contatto per miopi, astigmatici, lenti progressive e anche colorate, un piccolissimo strumento che ha permesso di eliminare gli occhiali nella vita di tutti i giorni e che, soprattutto il mondo femminile, considera indispensabile in alcune occasioni.

Esistono poi diverse tipologie di lenti a contatto, e con il passare degli anni, questi dispositivi hanno subito notevoli cambiamenti, soprattutto nei materiali con cui sono fatti, sempre più idratanti e confortevoli, tanto confortevoli da far dimenticare a molti, le regole per indossarle che ogni oculista ricorda al proprio paziente. Ecco gli errori da non commettere se indossi lenti a contatto. Se porti occhiali da vista, ecco perché dovresti pulirli ogni giorno.

Sopratutto in questo momento storico in cui stiamo vivendo l’emergenza Covid-19, lavare le mani accuratamente prima di toccare occhi e lenti a contatto è importantissimo.

Lenti a contatto | gli errori da non commettere mai quando le indossi

Portare le lenti a contatto, rappresenta per moltissime persone la libertà di poter praticare uno sport, sfoggiare un makeup perfetto, avere un punto di vista non limitato alla guida o in altre attività quotidiana, sentire la leggerezza di non indossare una montatura, per molte donne restano un accessorio indispensabile.

Negli anni, questo prodotto ha subito diversi cambiamenti, dalle prime lenti che duravano anche un anno, la cui manutenzione era degna di un esperto chimico, con liquido a base di periossido con relativo neutralizzante, a quelle giornaliere usa e getta che non comportano più grandi rischi di infezione, se utilizzati in modo corretto.

Se da un lato le lenti a contatto regalano libertà, dall’altro possono essere causa di infezioni oculari, irritazioni, e traumi molto importanti a livello della cornea. Ma ecco gli errori che non dovresti mai commettere quando indossi le lenti a contatto:

Fare la doccia o il bagno in mare o piscina

Le lenti a contatto quando vengono a contatto con l’acqua possono sviluppare batteri o funghi e causare infezioni anche molto importanti. Quindi la scelta migliore sarà quella di togliere le lenti a contatto durante questi particolari momenti della giornata.

Dormire

Le lenti a contatto andrebbero indossate per poche ore al giorno, come consigliato da tutti i medici oculisti, e tolte in modo categorico prima del riposo notturno. Dormire con le lenti a contatto può provocare una infezione oculare, e la disidratazione delle lenti che le renderebbe difficili da togliere.

Toccarle con mai sporche

Le mani, prima di maneggiare lenti a contatto e occhi, vanno sempre lavate in modo accurato con acqua e sapone.

Pulizia errata delle lenti

Le lenti andrebbero pulite e risciacquate con soluzioni specifiche e mai con l’acqua del rubinetto o in bottiglia. Come per la doccia e il bagno in piscina, l’acqua a contatto con la superficie delle lenti, può dar vita a batteri e funghi molto pericolosi per la salute dei nostri occhi.

Custodire le lenti in modo errato

Se non indossi le lenti usa e getta giornaliere ma le mensili, la custodia delle stesse andrebbe cambiata spesso. Usare sempre la stessa custodia può provocare la proliferazione di batteri e funghi e mettere a repentaglio la salute degli occhi.

Non sottoporsi a visita oculistica

Prima di acquistare delle lenti a contatto si dovrebbe sempre sottoporsi ad una visita medica specialistica. L’oculista, valuterà se l’occhio potrà sostenere la lente a contatto, e soprattutto per quante ore al massimo si potranno indossare. Potrà poi consigliare il tipo di lenti a contatto più adatte all’occhio del paziente.

Indossare le lenti a contatto regala una sensazione di libertà unica, ma non bisogna mai dimenticare la salute dei nostri occhi e che si può essere interessanti anche indossando un bel paio di occhiali. Scopri il makeup perfetto per chi indossa occhiali da vista.