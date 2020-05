La Sardegna riapre le spiagge a partire da oggi. Tutto quel che c’è da sapere.

A partire da oggi, aumentano le libertà concesse agli italiani che dopo la restrittiva quarantena possono finalmente tornare ad uscire senza certificazioni ma pur sempre prestando attenzione alle norme di sicurezza ancora in vigore.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Fase 2 – Conte presenta il decreto: Ritorno alla normalità per l’Italia.

In Sardegna, è stato firmato il via libera alle spiagge. Secondo l’ordinanza firmata dal presidente della regione Christian Solinas, ci si potrà quindi recare al mare pur indossando la mascherina sia nei locali aperti al pubblico che in quelli all’aperto e dove non è possibile mantenere la distanza di almeno un metro.

Al momento, resta attivo l’obbligo di un periodo di quarantena per chi arriva in Sardegna. Periodo che dovrà durare 14 giorni.

Clicca sul video per saperne di più.