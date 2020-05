Alessandro Del Piero ricoverato d’urgenza in ospedale.

Alessandro Del Piero è stato ricoverato a Los Angeles per una colica renale.

La notizia arriva direttamente dall’ex calciatore della Juventus che sui social ha postato una foto, con tanto di mascherina. Il tutto correlato da un messaggio scherzoso nel quale ha ammesso di non aver mai immaginato di poter sentire tanto dolore.

In questo modo, il calciatore, ha tranquillizzato i tanti fan che saputo del ricovero si erano subito allarmati temendo che il loro idolo fosse stato ricoverato a causa del Coronavirus.

I commenti di pronta guarigione non sono ovviamente mancati.

