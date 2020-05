Cristiano Ronaldo e Georgina, giochi d’amore | relax e risate in famiglia

Libero di riprendere gli allenamenti con la Juventus, Cristiano Ronaldo si gode gli ultimi momento insieme a Georgina e ai figli

Cristiano Ronaldo e Georgina, la lunga luna di miele assolutamente imprevista sta per finire ma loro se la godono sino alla fine. Domani, 19 maggio, il campione portoghese terminerà la quarantena obbligatoria dopo essere rientrato in Italia E tornerà così ad allenarsi insieme ai compagni della Juventus sui campi della Continassa.

Intanto però ne approfitta per tenersi in forma, come ha fatto fino a due settimane fa nella sua villa di Madeira. Lì aveva portato con sé la famiglia e fatto compagnia alla mamma,. Reduce da un ricovero in ospedale, Adesso invece lui e Georgina sono tornati a Torino e dalla loro villa che domina la città dalla collina regalano nuove emozioni ai fans.

Georgina Rodriguez, parole d’amore per la famiglia

Tutto documentato dalla modella spagnola che ci ha abituato ai ritratti di famiglia insieme al suo compagno e ai quattro figli. “Adoro trascorrere giorni tutti insieme a giocare ed imparare. Se c’è qualcosa di positivo che possiamo trarre da questo isolamento è che i momenti più felici li creiamo noi stessi e sono il 99% del tempo. I piccoli momenti, le cose quotidiane, la famiglia. Vi amo” ha scritto lei postando una serie di immagini

Scene da una famiglia normale, anche se loro tanto normali non sono, perché il conto in banca di CR7 è stratosferico e anche lei non scherza. Ma fino a quando il papà non sarà chiamato dalla Juventus, meglio giocare. Così lui fa finta di sculacciarla in maniera scherzosa e Georgina viene difesa dai figli, Cristiano junior, Mateo, Alana Martina ed Eva Maria. In tutto questo, la modella metta in bella mostra il ‘lato B’, uno dei suoi marchi di fabbrica.

Il calciatore che ha vinto 5 Palloni d’Oro, campionati e coppe ovunque è molto elegante in seta mentre lei ha scelto una più comoda tuta grigia. Molto vezzose le bambine, che indossano un tutù e si buttano tra le braccia di CR7 tra mille sorrisi.

Il miglior modo per dimenticare quello che è successo negli ultimi due mesi, la quarantena forzata e la vita stravolta. Cristiano Ronaldo è in perfetta forma, perché lui all’allenamento dedica da sempre gran parte della sua giornata e non ha smesso nemmeno adesso. Quindi al suo rientro in campo si farà trovare pronto. Ma per adesso la priorità è la famiglia.