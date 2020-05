Barbara d’Urso | Lele Mora: “Tutti la criticano, ma tutti la guardano”

Barbara d’Urso è stata elogiata da Lele Mora durante una diretta su Instagram, ma non solo. L’ex manager delle star ha anche svelato un retroscena su Maria De Filippi.

Lele Mora, recentemente intervistato da Tvlo, ha deciso di dire la sua in merito alle donne più famose del piccolo schermo degli italiani. Una di queste, ovviamente, non poteva non essere Barbara d’Urso che, insieme a Maria De Filippi, è una delle conduttrici di punta di Mediaset.

L’ex agente dei personaggi del piccolo schermo ha osservato che la conduttrice di Pomeriggio 5 è in assoluto uno dei volti più discussi della televisione italiana, ma al tempo stesso una delle più seguite.

“Tutti la criticano, ma poi tutti la guardano” ha esordito Lele sulla bella conduttrice partenopea, che tra poco andrà in pausa con i suoi programmi. “E’ una stacanovista, lavora notte e giorno per mettere in piedi le sue trasmissioni” ha spiegato l’ex agente delle stelle della tv. “Nessuno può negare che nonostante tutto sia una grande professionista” ha aggiunto. “Ho apprezzato quando a Live ha mostrato tutte le sue fragilità, quando si è commossa nel rivedere i momenti più importanti della sua vita” ha concluso.

Lele Mora ha elogiato Barbara d’Urso, per poi sbilanciarsi subito dopo sulla moglie di Maurizio Costanzo.

Lele Mora elogia Barbara d’Urso e su Maria De Filippi svela: “Qualcuno l’aiuta a non sbagliare”

Lele Mora, tra una confessione e l’altra, ha elogiato anche il lavoro di Maria De Filippi, affermando però che la conduttrice non lavora da sola ma che dietro di lei ci sarebbe qualcuno che l’aiuterebbe a non cadere. Qualcuno che le darebbe una mano a trasformare ogni suo programma in un vero e proprio successo.

“Nessuno la conosce, ma Sabrina Gregoretti è colei che rende grandi i suoi programmi” ha svelato Lele Mora sui programmi di Maria De Filippi, che di recente ha conquistato tutti con il regolamento di Amici Speciali. “E’ la sua capo progetto, è una persona di grande spessore che l’aiuta a non sbagliare” ha spiegato. “Loro due lavorano in perfetta simbiosi” ha concluso l’ex agente.

Lele Mora su Barbara d’Urso e Maria De Filippi ci ha tenuto a precisare che nonostante tutto quello che gli utenti della rete possono dire sul loro conto, restano e sono due grandi professioniste del mondo della televisione.