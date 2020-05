Amici Speciali | Stash dei The Kolors ammette: “Mi fa paura”

Amici Speciali | Stash, all’anagrafe Antonio Fiordispino, leader dei The Kolors, ha rivelato cosa gli fa “paura” nel prendere parte a questo nuovo progetto di Maria De Filippi su canale 5.

Il cantante Stash, leader dei The Kolors, è uno degli storici concorrenti del talent show di Maria De Filippi su canale 5 che ha scelto di prendere parte ad Amici Speciali. Il programma, come ormai noto ai telespettatori più informati, ha lo scopo di raccogliere un’importante cifra da donare alla protezione civile in modo tale da contrastare l’emergenza del coronavirus nel bel paese.

Il cantante partenopeo, nelle scorse ore, durante una diretta con Billboard Italia, ha rivelato cosa lo “spaventa” di più di quest’esperienza.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Gaia Gozzi sulla sua partecipazione ad Amici 19: “Mi è costato tanto”

Antonio Fiordispino, questo è il nome all’anagrafe del cantante, che di recente ha scelto perché ha voluto prendere parte al programma su canale 5, ha rivelato che ha paura, in senso assolutamente positivo, del palco del programma. Lo stesso palco che anni fa gli ha permesso di farsi conoscere al grande pubblico.

“Quel palco significa molto per noi, è uno spettacolo che quello che riesce a creare ogni volta” ha svelato Stash su Amici Speciali. “Ci era mancato tantissimo poterci esibire lì, con e senza il pubblico, a prescindere dagli ascolti” ha osservato il cantante. “Che sia in diretta o meno o dalla giuria, ma quel palco mi fa paura” ha concluso. “In senso positivo, mi spaventa” ha aggiunto.

Stash rivela un retroscena sul dietro le quinte di Amici Speciali con Sabrina Ferilli e Gerry Scotti

Stash, tra una confessione e l’altra, ha anche rivelato come è nata la storia delle famose mozzarelle da dare alla giuria di Amici Speciali di cui tanto si è parlato durante la messa in onda della prima puntata del talent show di Maria De Filippi.

Il cantante, infatti, ha spiegato che è nato tutto come un gentile omaggio che voleva porre a Sabrina Ferilli, che ha scoperto essere il giudice della gara durante le prove, non di certo per corrompere il suo giudizio in merito alle esibizioni, visto che i due hanno avuto modo di conoscersi durante la stagione in cui lui e i The Kolors hanno debuttato al programma.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Andreas Muller e Veronica Peparini | Figlio in arrivo? | La verità

“La storia delle mozzarelle è nata quando Sabrina Ferilli è venuta a trovarci durante le prove ed in quel momento ho scoperto che era un membro della giuria” ha confidato Stash su Sabrina Ferilli, che durante la diretta di venerdì ha commesso un’esilarante gaffe. “Così le ho detto che se mi dava l’indirizzo le mandavo delle mozzarelle, ma non per questo lei doveva votarmi per forza” ha spiegato il cantante.

“Maria ha iniziato a scherzare su questa storia perché, sempre durante le prove, anche Gerry Scotti, dopo aver sentito delle mozzarelle, me le ha chieste anche lui” ha spiegato ironico il leader dei The Kolors.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Amici Speciali | E’ amore tra Gaia e Alberto Urso? Maria svela la verità

Nonostante Antonio Fiordispino, Stash dei The Kolors, abbia promesso il gentil omaggio alla giuria di Maria De Filippi, il suo talento, e quello degli altri due membri della band di cui fa parte, è bastato a fargli vincere le prove in cui si sono esibiti.

La band, tra l’altro, ha anche approfittato della situazione, per presentare al pubblico del piccolo schermo il loro nuovo singolo Non è vero, che segna il loro ritorno sulle scene visto che era da qualche tempo che non presentavano ai loro fan un brano inedito. La canzone, manco a dirlo, li ha già conquistati tutti e promette di essere l’ennesimo successo della band.

Stash dei The Kolors ad Amici Speciali, che da due anni ricopre il ruolo di insegnante di canto, oltre ad aver rivelato cosa lo “spaventa” della trasmissione, ha finalmente chiarito da dove nasce la storia delle famose mozzarelle da regalare alla giuria di Maria De Filippi. Giuria che ha ammesso di non aver ancora ricevuto il gentile dono promesso.