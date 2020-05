Scopri quali sono le 4 cose che dovresti assolutamente evitare di fare al mattino se non vuoi incorrere in una pessima giornata.

Recentemente ti abbiamo dato dei consigli riguardo alle 10 cose che dovresti fare al risveglio per assicurarti di passare una buona giornata. Per contro ci sarebbero anche delle cose che sarebbe meglio EVITARE di fare al risveglio. Scoprile in questo articolo.

4 cose da evitare a tutti icosti di fare al risveglio

1/Evita di leggere il giornale ogni mattina

Leggere il giornale è un’abitudine eccellente per tenere il passo con le notizie dal mondo. Ma al mattino presto le notizie sono quelle della sera precedente e poi quando le notizie sono davvero importanti, ti raggiungeranno prima di pranzo, o comunque non appena ti collegherai ad internet. Per questo motivo anzichè perdere tempo prezioso a leggere il giornale fai qualche minuto di meditazione perschiarire la mente o qualche eserzio di stretching per migliorare il tuo tono muscolare.

2/Evita di fare una ricca colazione

Una ricca colazione non è consigliata, anche se è equilibrata e composta da cibi sani. Perché? Perché la mattina la tua digestione è rallentata. Ingolfare il tuo apparato digerente con un’enorme colazione ti renderà pigro, il che può rovinare l’intera giornata. Quindi, se non ti aspetta una giornata all’insegna di escursioni o di giardinaggio meglio fare una colazione contenuta e leggera. E se hai fame prima della pausa pranzo, fai uno spuntino con un pò di frutta.

3/ Cercare i vestiti da mettere

Cercare i vestiti da indossare al mattino è altamente improduttivo. La mattina ci si sente confusi, molto probabilmente non troviamo le cose che cerchiamo o non ci piace il modo in cui ci stanno indosso i vestiti. Questo fa prendere una brutta piega alla giornata che inizia con una buona dose di nervosismo. Il consiglio è quello di scegliere cosa indossare la sera prima di andare a letto e di preparare due opzioni in caso al risveglio ci sorprenda la pioggiao faccia eccessivamente caldo o freddo, dipendentemente dalla stagione.

4/Bere caffè e bevande energetiche

Bere caffè appena svegli è un gesto automatico per molte persone e l’unica cosa che ti permette di carburae. Se hai bisogno di bevande stimolanti al risveglio, questo certamente nasconde un problema di sonno o di alimentazione. Motiva te stesso a fare a meno di questi stimolanti, apporta nella tua vita necessari cambiamenti positivi, fino a che non avrai più bisogno di caffè o Red Bull per iniziare la giornata. Uno dei cambiamenti principali riguarda le giuste ore di sonno che dovresti concederti dutante la notte. La scienza si è espressa chiaramnte su questo concetto: scopri di quante ore di sonno hai bisogno secondo la scienza.

Affinchè questi 4 piccoli cambiamenti funzionino, ti ricordiamo che dovrebbero diventare un’abitudine. Non aspettarti che abbiano un impatto positivo sulla tua vita se non li prendi sul serio. Pertanto non interrompere la routine il fine settimana altrimenti tornerai sicuramente alle tue cattive abitudini.

