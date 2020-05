Test | quante tigri vedi nell’immagine?

Metti alla prova i tuoi poteri di osservazione con questa interessante illusione ottica. Quante tigri conti in questa foto?

Questa immagine è stata oggetto di dibattito sui social network e nessuno è completamente d’accordo con il numero di tigri nascoste in questa immagine. Molte persone hanno stimato un un risultato diverso. Questi test richiedono abilità analitiche ma anche concentrazione.Testa le tue qualità: quante tigri vedi in questa immagine?

Perchè è importante saper osservare?

L’osservazione è una tecnica spesso usata per condurre uno studio qualitativo. Raccoglie dati verbali e soprattutto non verbali. Questa tecnica consente all’intervistatore di concentrarsi sul comportamento di una persona, piuttosto che sulle sue dichiarazioni. Guarda semplicemente cosa fanno le persone e cosa dicono, senza intervenire. La tecnica di osservazione consente di spiegare un fenomeno attraverso la descrizione di comportamenti, situazioni e fatti. A tal fine, la descrizione dell’osservazione deve essere fedele ed è importante redigere relazioni sistematiche.

“L’osservazione non è a priori riservata al sociologo: molti professionisti (giornalisti, documentari, medici) osservano e prendono appunti. L’osservazione non richiede altro strumento se non il ricercatore stesso, né l’implementazione di sofisticate tecniche di elaborazione dei dati ”. (Arborio, 2007) Ovvimente ciò non significa che le osservazioni siano facili e informali ma esercitare l’occhio a captare le differenze o le immagini nascoste è un buon inizio per diventare dei buoni osservatori.

Quante tigri ci sono nell’ immagine che hai visto sopra?

A prima vista, sembra che ci siano 4 tigri, ma non è così. Riesci a trovarle tutte? Se osservi bene, puoi trovare molte altre tigri nascoste in questa immagine.

Se pensi di aver trovato tutte le tigri, ecco la soluzione:

Le avevi scovate proprio tutte?

