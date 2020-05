Scopri quali sono i segni dello zodiaco più che mai pronti ad esprimere se stessi al 100%.

Il lungo periodo di quarantena ha portato molte persone a fare i conti con se stessi. Le tante ore trascorse in casa, i momenti di noia e l’isolamento improvviso hanno portato a pensieri che spesso non si era soliti fare e che presto o tardi hanno coinvolto anche la sfera personale. Così, in molti hanno avuto modo di capire cosa desiderano davvero, chi sono le persone care davvero importanti e cosa non hanno voglia di riprendere nella loro vita. Tutti pensieri che hanno portato ad una nuova consapevolezza di se alla quale si è unita rapidamente anche la necessità di apportare dei cambiamenti.

Una scelta che alcuni potrebbero finire con il mettere in stand-by una volta ripresa la vita di tutti i giorni e che, invece, potrebbe portare i più convinti a cambiare davvero la propria vita, trasformando il periodo appena trascorso in un percorso di crescita interiore e da esprimere anche all’esterno. Visto che il modo di pensare a se stessi e di portare a termine le decisioni intraprese può essere influenzato dalle stelle, oggi dopo aver visto quanto sono inquadrati i vari segni dello zodiaco e qual è il taglio di capelli più adatto ai vari segni zodiacali, scopriremo quali sono i segni zodiacali pronti ad esprimere a pieno se stessi. Trattandosi di un aspetto legato al modo di essere e di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente, in modo da avere un’idea più precisa di cosa attende i vari segni d’ora in avanti.

I segni dello zodiaco che stanno per esprimere se stessi

Ariete – Quelli che esprimeranno ben poco

I nati sotto il segno dell’Ariete sono tra coloro che si sono dedicati davvero poco all’introspezione, trovando sempre altre cose da fare pur di non restare del tutto soli con se stessi. La loro indole sempre attiva e volta a sperimentare li ha portati infatti a trovare nuovi hobby o a concentrarsi su cose più pratiche come il lavoro. Per questo motivo non hanno alle spalle chissà quale percorso interiore. Da ciò ne consegue che non sentono alcuna esigenza di mostrarsi diversi da come hanno fatto fino ad oggi.

In parte perché tendono di base ad essere semplicemente se stessi ma sopratutto perché sentono di star bene così come stanno. E questo fa di loro persone pronte a ripartire ma con la speranza di tornare il più possibile alla vita di un tempo.

Toro – Quelli che si esprimeranno solo in alcuni campi

I nativi del Toro sono persone molto riservate. Ciò li spinge a non aprirsi con tutti e a vivere in una sorta di bolla personale dalla quale far emergere di volta in volta solo ciò che desiderano condividere con il mondo. Sebbene durante la quarantena abbiano avuto modo di interrogarsi a fondo fino a conoscersi meglio, non sentono quindi un estremo bisogno di comunicare anche a terzi quanto hanno appreso di se stessi. In loro si avvertirà quindi un cambiamento molto lento e volto sopratutto a migliorare alcuni settori della loro vita che hanno percepito meno perfetti di quanto non credevano. L’espressione di se avverrà quindi in modo settoriato e solo in piccole dosi. Quelle che riterranno opportune in base alle loro esigenze.

Gemelli – Quelli che si esprimeranno come sempre

I nati sotto il segno dei Gemelli non hanno mai avuto grandi problemi nell’esprimere se stessi. E, anche se il periodo della quarantena li ha portati a capire qualcosa di più di se stessi e del loro modo di percepire le cose, ciò non influirà in modo sensibile nella vita di tutti i giorni. Al contrario, potrebbero apportare qualche cambiamento nelle relazioni, arrivando a metterne alcune in discussione. Detto ciò, sono persone abbastanza spontanee da sapersi esprimere al meglio in ogni circostanza. E, per questo motivo, non si noteranno grandi cambiamenti nel loro modo di agire se non, in alcuni casi, una sicurezza un po’ più forte nelle loro capacità.

Cancro – Quelli che si esprimeranno a spot

I nativi del Cancro hanno trascorso il periodo di quarantena alternando momenti di introspezione ad altri nei quali hanno cercato in tutti i modi di distrarsi. Ciò dipende dalla loro scarsa capacità di mettersi in discussione. Cosa che li porta ad evitare argomenti o pensieri che possono risultargli difficili. La loro vita riprenderà quindi in modo tranquillo e senza grandi cambiamenti se non con qualche accortezza in più. Dopotutto pensando, ci sono cose che hanno notato e che pur provandoci non possono fingere di non aver visto. Cose che presto o tardi dovranno scegliere di affrontare ma per le quali gli occorre ancora del tempo. Quello necessario a metabolizzare ogni cosa per poter agire senza tirare in ballo la loro solita emotività.

Leone – Quelli che si esprimeranno in modo controllato

Di sicuro, i nati sotto il segno del Leone, hanno avuto modo di pensare alla loro vita e di coglierne aspetti dei quali non sono del tutto felici. Ciò li ha portati anche a ragionare sulle possibili soluzioni. Poco propensi a mettersi in discussione, però, è molto più facile che decidano di agire per cambiare gli altri piuttosto che agendo su se stessi. Dopotutto, anche conoscendosi più a fondo, si tratta di persone che hanno bisogno di apparire e di ottenere sempre consensi dagli altri.

Una necessità che li obbliga a modulare il modo in cui mostrarsi e le parole da usare. E, anche se ciò non sempre li rende davvero felici, è sempre meglio che rischiare di sentirsi messi da parte o improvvisamente non approvati e ammirati dagli altri.

Vergine – Quelli che non si esprimeranno per niente

I nativi della Vergine hanno vissuto il periodo della quarantena cercando in tutti i modi di distrarsi dai pensieri cupi. Per questo motivo hanno evitato accuratamente di lavorare su se stessi. Il loro modo di esprimersi, quindi, non rileverà particolari cambiamenti se non una sorta di ritrosia dovuta alla difficoltà di riprendere al volo le abitudini di un tempo. Tra i vari segni dello zodiaco, saranno quindi i meno espansivi e, in assoluto, i meno pronti a mettersi in gioco. La conoscenza di se stessi, infatti non sarà variata di molto, se non per alcuni aspetti che devono ancora interiorizzare e che potrebbe portarli ad apparire quasi più deconcentrati e pronti a darsi di quanto non siano normalmente. Un problema che fortunatamente non durerà molto, rientrando da solo dopo i primi giorni di assestamento.

