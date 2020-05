Gabriel Garko pubblica una foto su Instagram sfoggiando il suo fascino e un followers scrive: “ti sei invecchiato parecchio”. La risposta dell’attore è da applausi.

Gabriel Garko ha pubblicto una foto su Instagram per augurare buonanotte ai fans. Nella foto l’attore appare senza maglietta sfoggiando il suo indiscutibile e intramontabile fascino. Qualcuno, però, ha avuto da ridire facendogli notare di non essere più un ragazzino e di essere invecchiato. La risposta dell’attore è stata da applausi.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Gabriel Garko e Gabriele Rossi hanno rotto: “colpa” di Lorenzo Licitra

Gabriele Garko invecchiato? L’attore risponde al commento di un fan e riceve gli applausi virtuali

“Auguro a tutti una notte speciale”, scrive Gabriele Garko su Instagram postando una sua foto a letto, senza maglietta. Un’immagine che i fans hanno gradito anche se qualcuno ha avuto da ridire. “Gabriel ti sei invecchiato parecchio“, è il commento lasciato da un follower a cui l’attore ha deciso di rispondere in modo ironico. “Spero lo farai anche tu”, ha scritto l’attore strappando gli applausi del popolo del web.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Gabriel Garko | “Da piccolo hanno tentato di abusare di me” – VIDEO

Gabriel che negli scorsi giorni ha pubblicato una foto inedita dei suoi 14 anni, è finito nel mirino di haters che hanno commentato in modo ancora più duro. “Sinceramente fai schifo”, gli ha scritto qualcuno. Anche in questo caso, la risposta di Garko non è tardata ad arrivare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Domenica In, Gabriel Garko spiega tutto: cosa c’è con Gabriele Rossi?

“Visto il suo profilo, che denuncia una persona di fede… per essere coerente con se stessa, la inviterei ad usare un italiano meno aggressivo e fastidioso per insultare la mia persona…. la ringrazio e preghi anche per me”, scrive l’attore.



Per Garko che ha anche baciato Barbara D’Urso, però, sono arrivati anche i complimenti.

“Sei stupendo”, “sei fantastico”, “per fortuna ci sei tu a rendere tutto più bello”, “sei perfetto”, “sempre bono”, “ti adoro”, “sei intramontabile”, scrivono altri fans riconoscendo il fascino dell’attore che, in quarantena, ha fatto caompagnia ai fans e tirato fuori dal cassetto anche vecchie foto.