CICCIOPANCAKES pronti in 5 MINUTI | -VIDEO RICETTA

Oggi vi proponiamo una versione tutta nuova del tradizionale pancake. Si tratta di una variante più soffice e cicciotta che vi stupirà. Buona sì ma anche genuina!

Abbiamo provato anche noi a preparare un pancake altissimo e morbidissimo. Vi mostreremo un video che potrete usare da tutorial. Noi varieremo un pochino gli ingredienti ma il procedimento non cambia! Pronte? Cicciopancake per una ricca e sana colazione domenicale. Facili, veloci, buoni!

Come preparare il CICCIOPANCAKE | Video tutorial

Variamo un tantino la versione proposta nel video e abbiniamo l’aggiunta di 20 grammi di cacao amaro in polvere per renderlo ancora più appetitoso. Non useremo un preparato per pancake ma piuttosto una farina 100% integrale. Per gli intolleranti è possibile scegliere anche farine prive di glutine come quella di riso, di grano saraceno, di quinoa ecc..

Ingredienti

50 g di farina integrale (oppure quella scelta)

20 g di cacao amaro in polvere

50 g yogurt greco

120 g albume

bicarbonato ed aceto di mele quanto basta

Procedimento

Il bicarbonato farà da agente lievitante e si attiverà grazie all’aceto di mele. Unite in una ciotola il cacao amaro, la farina, lo yogurt, l’albume e mescolate con cura aiutandovi con un frustino. A questo punto aggiungete una punta di un cucchiaio da minestra di bicarbonato e fatelo attivare aggiungendo poco meno della metà del tappo della bottiglia, di aceto.

Ora mescolate il tutto energicamente. A questo punto fate riscaldare un pentolino antiaderente e versate il composto. Fiamma bassa e coperchio. Dopo circa 5 minuti (per ottenerli ancora bianchi e non dorati) potrete girarlo e far cuocere, se serve, altri 2 minuti.

Potete tranquillamente aggiungere nel composto, prima di cuocerlo, pezzi di frutta come mele e pere ma anche frutti rossi, per non parlare poi dei topping, potete sbizzarrirvi con creme da spalmare in superficie. Oppure, potete tagliarlo a metà e riempirlo con marmellate, creme, panna, yogurt.