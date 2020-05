La bugia che ti dici in base al tuo segno zodiacale

Scopri qual è la bugia che ti dici più spesso in base al tuo segno zodiacale.

Essere sinceri è una qualità non indifferente e sempre meno facile da riscontrare negli altri. Specie se si parla di se stessi. La maggior parte delle persone, infatti, ancor prima di mentire agli altri, mente a se stesso. Accade quando ci si dice di non aver tempo, quando si pensa di non poter cambiare le cose perché si ha paura di farlo e in tanti altri momenti della vita di tutti i giorni. Mentirsi, però, se da un certo punto di vista può aiutare a non affrontare il vero problema, dall’altro finisce con il complicare le cose, impedendo di vedere la propria vita con chiarezza e portando un senso di frustrazione spesso difficile da sopportare.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Maggio: Un taglio di capelli per ogni segno zodiacale

Visto che la propensione a raccontarsi storie è legata, almeno in parte, all’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi, oggi dopo aver visto quali sono i segni zodiacali più audaci e quanto sono inquadrati i vari segni dello zodiaco, scopriremo quindi qual è la bugia che ci diciamo più spesso in base al segno zodiacale.

Trattandosi di un aspetto che ha a che fare con il modo di essere nel profondo, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente, in modo da avere un’idea più chiara di come ci si mente ogni giorno.

Astrologia: La bugia che ti dici più spesso

Ariete – È tutto ok

Nella vita non ti piace avere problemi. Per carattere ami le cose semplici, che richiedono le giuste azioni e che siano in grado di restituirti subito dei risultati il più possibile positivi. Anche davanti alle situazioni più critiche, tendi quindi a dirti che è tutto ok. Un modo di fare che gli altri percepiscono come positivo ma che in realtà nasconde la tua paura di dover affrontare dei problemi per i quali non sei certa di essere pronta. Ciò ti spinge quindi a cercare di non vedere quel che hai davanti, rendendoti di base nervosa e preoccupata.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Come trovare l’amore in base al tuo segno zodiacale

La soluzione sarebbe continuare a motivarti ma ammettendo cosa non va al fine di poterlo sistemare. Girare il volto dall’altra parte, infatti, non è mai la soluzione giusta. Inoltre, proveresti più soddisfazione ammettendo a te stessa quel che non va e prendendoti il tempo per lavorarci su.

Toro – Non ho tempo

Una delle bugie che tendi a dirti più spesso riguarda la mancanza di tempo. Che si tratti di un impegno lavorativo o di qualcosa che non hai voglia di fare, la tua prima risposta riguarda sempre la mancanza di tempo. Una bugia che hai bisogno di dirti per non sentirti in colpa ogni qual volta che eviti di fare qualcosa che, sai bene, potresti benissimo portare avanti. La verità è che invece di trovare scuse, dovresti affrontare la parte di te che ti fa sentire a disagio nel non voler fare ciò che non ti piace. Solo così potrai ammettere a te stessa cosa vuoi veramente e seguire progetti in grado di entusiasmarti e di renderti felice. Tutti gli altri, a meno che non siano indispensabili, possono essere benissimo accantonati. Dopotutto, ciò che conta è vivere al meglio secondo le tue sole condizioni. Un pensiero che una volta compreso e interiorizzato ti renderà la vita più facile.

Gemelli – Passerà

Quando ti trovi davanti ad una situazione spiacevole o che non vorresti affrontare, continui a ripeterti che passerà. Se da un lato questo modo di fare è positivo perché ti spinge a guardare avanti, dall’altro può rappresentare una scusa per scegliere di non affrontare la situazione. Si tratta di una cosa che fai spesso, un po’ per indolenza e un po’ perché sotto sotto speri sempre che le cose si sistemino da sole. La verità, però, è che ciò non funziona sempre e per ottenere ciò che più desideri devi essere disposta a metterti in gioco e ad usare tutte le carte possibili per cambiare in meglio le cose che ritieni essere fuori di posto. Certo, ciò può comportare dei sacrifici e spesso può risultare difficile da mettere in pratica ma è anche il miglior modo per far davvero passare le cose, facendo sì che al loro posto resti qualcosa di buono.

Cancro – Non importa

Una delle bugie che ti dici più spesso al fine di non soffrire per le cose che ti accadono intorno è che non ti importa. Questa, a dirla tutta, è anche la risposta tipica che dai a chiunque ti chieda come stai in merito alle cose o a chi ti ferisce a volte volontariamente e altre senza neanche accorgersene. La tua bugia, però, fa più male a te che agli altri. Il più delle volte, infatti, ti porta a rassegnarti e ad accettare cose o situazioni che invece potresti cambiare anche semplicemente parlandone. Affrontare i problemi non è una cosa che ami fare ma è anche quella che dovresti mettere in pratica tutte le volte che se ne presenta l’occasione. Solo così potrai infatti sentirti finalmente in pace con te stessa e avere delle relazioni davvero serene.

Leone – Sto bene

Il tuo bisogno di mostrarti sempre al di sopra degli altri e delle situazioni, ti porta a mentire persino a te stessa. Così, capita spesso di dirti che stai bene anche quando, in realtà, avresti solo voglia di piangere. Si tratta di un meccanismo di difesa che spesso metti anche in atto per proteggerti ma che per lo più l’effetto di mettere in stand-by le tue emozioni, portandole poi a riaffiorare quando non sei minimamente pronta per gestirle.

SULLO STESSO ARGOMENTO: I segni zodiacali a cui serve una nuova routine

La verità è che dovresti imparare ad ammettere, prima di tutto a te stessa, quando le cose non sono come vorresti e quando ciò ti fa stare male. Ammettere di non essere felice, a volte, può essere la chiave indispensabile per agire e trovare nuove vie per ricostruirsi da capo. Una chiave che così facendo di precludi continuamente di usare.

Vergine – Mi sta bene

Quante volte ti è capitato di dire e di dirti che ti stava bene qualcosa che invece non era di tuo gradimento? Con gli altri lo fai spesso per evitare discussioni, cercando poi di far arrivare comunque il tuo parere. Quando si tratta di te, però, tendi a tralasciare le cose importanti, mettendo da parte le emozioni e mettendo su una corazza che non serve a niente. Quando qualcosa non ti sta bene sarebbe molto più semplice ammetterlo e cercare di agire per cambiare le cose. Spesso preferisci non tentare perché temi la delusione nel caso in cui le cose andassero male. La verità, però, è che anche in quel caso finiresti con il sentirti meglio rispetto a come stai tutte le volte che eviti di dirti la verità. Inoltre, anche dagli errori si possono cogliere delle opportunità, cosa che non puoi invece fare se ti limiti a restare immobile, dicendo che le cose ti stanno bene così come sono.

Se vuoi scoprire qual è la bugia che gli altri sei segni dello zodiaco dicono a se stessi, clicca su successivo.