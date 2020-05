Scopri quali sono i segni zodiacali più audaci tra tutti e quali, invece, non lo sono abbastanza.

Al mondo esistono persone molto diverse tra loro, con caratteri diversi e con modi di fare che spesso si trovano in netta opposizione. A volte può capitare che dei modi di essere siano più o meno in luce perché nascosti o messi in ombra da altri più evidenti. Ciò nonostante, ognuno di noi ha in se molti modi di essere, che meritano di essere considerati uno alla volta. Se si parla d’audacia, ad esempio, si pensa a qualcuno che sia in grado di agire incurante dei pericoli, che è sempre pronto a tuffarsi nel vuoto e che a volte si spinge persino oltre i propri limiti.

Di solito queste caratteristiche tendono a farsi notare abbastanza ma può sempre capitare che sfuggano, perché chi le ha cerca di nasconderle o di sopprimerle o, più semplicemente, perché non si è in grado di notarle. Visto che essere o meno audaci dipende almeno in parte dall’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi, oggi dopo aver visto quanto sono inquadrati i vari segni zodiacali e qual è il taglio di capelli più adatto ai segni dello zodiaco, scopriremo quali sono i segni zodiacali più audaci tra tutti e quali non lo sono affatto. Trattandosi di un aspetto particolarmente legato al modo di essere e di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente, in modo da avere un’idea più chiara e completa dei vari segni zodiacali.

I segni zodiacali audaci e quelli che non lo sono abbastanza

Ariete – Quelli fortemente audaci

I nati sotto il segno dell’Ariete sono particolarmente audaci. Ciò dipende dal fatto che non si curano mai di ciò che gli altri possono pensare di loro. Cosa che gli dona una certa libertà d’azione e la possibilità di agire nell’immediato senza porsi domande che potrebbero rallentarli. Attivi come pochi altri, amano agire sempre in prima linea, a volte anche rischiando. E tutto perché ciò che più conta per loro e poter raggiungere gli obiettivi. Inoltre, non va dimenticato che i nativi del segno amano il rischio e trovano eccitante tuffarsi nel vuoto.

Cosa che, li aiuta parecchio nel lasciarsi coinvolgere in situazioni che gli altri eviterebbero o sulle quali si fermerebbero a riflettere. Un modo di fare che a volte rischia di portarli a commettere diversi errori ma che non sembra turbarli più di tanto. Pur di sentirsi vivi, infatti, sono disposti anche a correre qualche rischio.

Toro – Quelli segretamente audaci

Anche se in pochi ci crederebbero, i nativi del Toro sono persone estremamente audaci e sempre pronte a tuffarsi in ciò che è di loro interesse. Sebbene abbiano un modo di vivere solitamente moderato e sempre tendente a lasciarsi in una sorta di comfort zone, quando tengono davvero a qualcosa sono pronti a tutto e sanno sempre come dimostrarlo. Che si tratti di lavoro, di amore o di una passione da perseguire, quando sentono il richiamo cambiano quindi atteggiamento, mostrando una forza ed un’audacia in grado di far restare tutti a bocca aperta. Solo chi li conosce davvero è consapevole di questo loro modo di essere. Solitamente, infatti, i nativi del segno tendono a tenerlo nascosto, considerandolo come un’arma da usare a sorpresa.

Gemelli – Quelli non sempre audaci

I nati sotto il segno dei Gemelli sono persone che quando vogliono riescono a mostrarsi particolarmente audaci. Ciò, però, avviene di rado e solo quando sentono il bisogno impellente di cambiare le cose. Se il loro umore è quello giusto, finiscono infatti con il lanciarsi a capofitto in qualsiasi situazione e tutto senza minimamente preoccuparsi delle conseguenze. Cosa che tendono a fare quando invece sono in un mood più tranquillo o in uno di quei periodi in cui tendono a vedere tutto nero. Essere audaci, per loro, è qualcosa che supera calcoli o decisioni da prendere ma che si presenta come un istinto da seguire senza porsi domande. Per questo motivo non è mai facile comprendere se e quando si mostreranno tali, cosa che all’interno dello zodiaco li pone in una linea di mezzo tra coloro che lo sono e tra quelli che invece dovrebbero esserlo di più.

Cancro – Quelli per niente audaci

I nativi del Cancro non amano i pericoli e preferiscono condurre uno stile di vita calmo e rilassato. Essere audaci, quindi, è qualcosa che esula del tutto dal loro modo di essere. Anzi, proprio non riescono a comprendere coloro che lo sono e che ciò nonostante riescono a vivere senza porsi alcun problema. Bisognosi di apparire sempre perfetti, tendono a farsi troppe domande per poter agire d’istinto e ciò fa di loro uno dei segni meno audaci dello zodiaco. Si tratta quindi di una caratteristica che gli manca del tutto e che a volte farebbero bene a cercare di coltivare. E questo, sebbene abbiano l’accortezza di accostarsi sempre a persone che, al contrario, sanno mostrarsi audaci (a volte anche per loro) quando serve.

Leone – Quelli non così audaci

Sebbene agli occhi degli altri i nati sotto il segno del Leone appaiano come persone audaci, la verità è del tutto diversa. La scelta di agire in modo risoluto e convinto per loro è sempre qualcosa che richiede un certo controllo più una fase di calcoli delle probabilità. Anche quando sembrano in procinto di tuffarsi nel vuoto sono quindi semplicemente alle prese con decisioni preventivate da tempo.

Per questo motivo, sebbene tendano spesso ad agire con decisione, non rientrano tra i segni più audaci dello zodiaco. Sanno però bluffare molto bene e, consapevoli di ciò, amano esaltare ogni loro piccola impresa in modo da mantenere la loro immagine di persone coraggiose e sempre pronte ad agire.

Vergine – Quelli per nulla audaci

I nativi della Vergine odiano qualsiasi novità e quando se ne presenta una fanno di tutto per non vederla o per osteggiarla. Il solo pensiero di agire istintivamente senza aver prima considerato tutte le variabili è qualcosa che non gli appartiene. Per questo motivo sono probabilmente il segno meno audace dello zodiaco. Una cosa della quale sono consapevoli e che ai loro occhi è quasi un punto di forza. La sola idea di tuffarsi negli occhi è vista infatti come qualcosa di altamente sbagliato e che può portare a commettere molti più errori di quanto non siano disposti a correre. Un aspetto chiaro un po’ a tutti quelli che li conoscono e spesso anche a chi ha a che fare con loro per la prima volta.

