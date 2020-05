Colazione | Pan brioche morbido NO burro NO uova -VIDEO RICETTA-

Il weekend è in arrivo e anche la voglia di una colazione semplice, fresca e magari homemade. Vi proponiamo un sofficissimo pan brioche che non prevede l’aggiunta di uova e burro. Perfetto per iniziare la giornata alla grande.

Una ricetta facile facile che richiede davvero pochi minuti del vostro tempo e che renderà il vostro risveglio super! Colazione: pan brioche morbido NO burro NO uova -VIDEO RICETTA-

Come preparare un pan brioche morbido | VIDEO TUTORIAL

Abbiamo scelto per voi questa ricetta dall’articolo di vegolosi.it (pan brioche vegan morbido), l’unico ingrediente che cambieremo sarà il burro e il tipo di farina. Iniziamo con la lista degli ingredienti e scopriamo quelli che faranno da sostituti al burro alla farina 0.

Ingredienti

450 g di farina tipo 2

90 g di zucchero di canna

1 cucchiaino e mezzo lievito di birra secco

100 g di yogurt greco

150 g di qualsiasi bevanda vegetale purché sia priva di zuccheri

70 ml di acqua

Il procedimento iniziale

Versate in una ciotola la farina tipo 2, lo zucchero di canna e un pizzico di sale. Unite al primo composto lo yogurt greco, la bevanda vegetale, l’acqua e il lievito. Mescolate bene il tutto e poggiate il composto su un piano di lavoro infarinato. Impastate con energia e mettete il vostro panetto in una ciotola dapprima unta con un pochino di olio evo, coprite con un canovaccio pulito e lasciate riposare per 2 ore.

La seconda lievitazione

Rovesciate il panetto lievitato sul piano di lavoro e impastatelo ancora. Riponetelo nel contenitore da forno a forma di plumcake e fatelo lievitare per altri 45 minuti.

Come ultimare la ricetta

Spennellate la superficie del pan brioche con un goccio di bevanda vegetale e infornatelo in forno statico preriscaldato a 180°C per 30-35 minuti.

Sfornatelo, lasciatelo intiepidire, ed ecco pronto un pan brioche morbidissimo da servire a colazione, vi consigliamo di spalmarci su un bel po di marmellata o crema di nocciole.