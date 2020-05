Uomini e Donne: Andrea e Natalia rompono il silenzio dopo lo scherzo a Le Iene

Uomini e Donne | Andrea Zelletta e Natalia Paragoni del Trono Classico hanno deciso di replicare alle polemiche nate dopo la messa in onda dello scherzo a Le Iene

Negli scorsi giorni è andato in onda uno scherzo de Le Iene che aveva lo scopo di dimostrare al pubblico del piccolo schermo se le coppie nate nei vari programmi televisivi fossero fondate sull’amore o sul business. I primi a mettere alla prova il loro amore, anche se in parte in maniera inconsapevole, sono stati Andrea Zelletta e Natalia Paragoni di Uomini e Donne.

L’ex tronista ha organizzato uno scherzo alla sua compagna, facendole credere di averla tradita. La reazione della giovane, come prevedibile, non è stata delle migliori, ma nessuno si sarebbe mai aspettato che avrebbe potuto utilizzare la violenza sul proprio compagno. Nel servizio mandato in onda, infatti, Natalia tira i capelli ad Andrea e gli dà ginocchiate nelle parti basse, colpendolo al pube.

Lo scherzo di Andrea e Natalia a Le Iene ha scatenato non poche polemiche non solo verso la coppia ma anche verso lo staff del programma di Italia 1 che ha deciso di mandare in onda, nonostante i contenuti violenti, il servizio.

In molti, infatti, si sono chiesto cosa sarebbe successo se a reagire allo stesso modo fosse stato Andrea e non Natalia. Sicuramente si sarebbe parlato di violenza contro le donne, con giusta causa ovviamente, ma lo stesso tipo di violenza vale anche se sono gli uomini, come in questo caso, ad essere vittima di violenza. La coppia, dopo un primo momento di silenzio assoluto di fronte alle polemiche nate, ha deciso di replicare di fronte alla reazione violenta di Natalia Paragoni allo scherzo di Andrea Zelletta a Le Iene e se pensate che la coppia si sia scusata o abbia provato a giustificare in qualche modo gli atti di violenza mandati in onda, beh vi sbagliate di grosso. La loro risposta, semplice ma diretta, ha causato ancora più polemiche di quanto non aveva già fatto il servizio del programma di Italia 1.

Uomini e Donne: Andrea e Natalia rompono il silenzio dopo lo scherzo a Le Iene

La coppia nata al Trono Classico di Uomini e Donne ha deciso di replicare su Instagram, postando entrambi sui rispettivi profili social la stessa identica frase. Che cosa hanno scritto Andrea Zelletta e Natalia Paragoni dopo lo scherzo a Le Iene?

“We are Love” che letteralmente vuol dire “Noi siamo amore”. Dopo la pubblicazione di questa frase su Instagram, come annunciato poco prima, non sono mancate le polemiche da parte del popolo della rete, anche se alcuni amici vicini alla coppia sono subito intervenuti in loro difesa, giustificando e sottovalutando la reazione di Natalia allo scherzo del programma di Italia 1.

I fan della rete hanno bocciato categoricamente Natalia Paragoni a Le Iene, tra l’altro durante il giorno del suo compleanno ha ricevuto un anello da Andrea Zelletta, affermando che quanto trasmesso in onda è inammissibile. “Mi raccomando” ha scritto una telespettatrice del dating show di Maria De Filippi.

“Alla festa delle donne mi aspetto di leggere il solito post, da parte di entrambi, contro la violenza sulle donne” ha concluso, alludendo che il gesto di Natalia nei confronti del fidanzato fa parte della stessa violenza di cui loro si proclamano essere contrari.

Altri, invece, sono stati molto più duri nei confronti dell’ex protagonista del Trono Classico, che le hanno consigliato di andare a farsi curare, perché una reazione del genere, a loro parere, è degna di essere sottoposta ad uno specialista.

Alcuni, invece, hanno difeso Andrea e Natalia di Uomini e Donne a Le Iene. Qualche esempio?

Ida Platano del Trono Over ha difeso la coppia, sottolineando sotto al loro post su Instagram quanto sia bello il loro amore, ma non solo. Altri, invece, hanno sottolineato invece quanto sia stata contenuta la reazione di Natalia di fronte al finto tradimento. Il motivo? Perché loro, nella vita reale, hanno reagito anche in maniera decisamente peggiore di fronte alla scoperta di un tradimento da parte del proprio compagno. Attaccando addirittura chi condanna il gesto di Natalia, definendoli degli ipocriti che si nascondono dietro a tante belle parole.

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni di Uomini e Donne probabilmente non si aspettavano una reazione del genere da parte del web di fronte al loro scherzo. Chissà se i loro fan decideranno di “perdonargli” e dimenticare il terribile servizio andato in onda, mal che vada possono sempre contare sul loro amore visto che hanno dichiarato di voler mettere su famiglia.