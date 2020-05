Sei una persona inquadrata? La risposta potrebbe sorprenderti. Ecco cosa rivelano le stelle sul tuo modo di essere.

Secondo i dizionari, essere inquadrati significa rientrare in uno stereotipo ben definito. Accettare del tutto il proprio ruolo e seguirlo senza sbavature. Di solito vengono considerate inquadrate quelle persone che sanno da sempre cosa fare della propria vita. Si tratta di persone che hanno un comportamento facilmente prevedibile e che amano avere una routine e delle regole da seguire e alle quali affidarsi. Un mondo di essere che può avere pro e contro e che se in certi casi può definire una persona, in altri rischia di ridurla ad un solo modo di essere quando invece ognuno di noi può essere fatto da contraddizioni e modi di essere ben diversi tra loro.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Come trovare l’amore in base al tuo segno zodiacale

Visto che l’argomento è più complesso di quanto sembra e che tutti ci siamo chiesti almeno una volta se e quanto siamo inquadrati, oggi dopo aver visto qual è il taglio di capelli più adatto ad ogni segno dello zodiaco e quali sono i segni zodiacali ai quali serve una nuova routine, scopriremo quanto è inquadrato ogni segno zodiacale. Un aspetto che è molto legato al modo di essere e che pertanto richiede un controllo dell’ascendente, in grado di rivelare altre sfumature a volte importanti per avere un quadro preciso della situazione.

Astrologia: Quanto sei inquadrata in base al tuo segno zodiacale

Ariete – Refrattaria ma più inquadrata di quanto pensi

Quando si parla di regole non sei una persona che ama seguirle. Ciò nonostante finisci sempre con l’inserirti in appositi schemi che riescono a darti un senso di sicurezza e dai quali sei disposta ad uscire solo quando ritieni che al di fuori ci sia qualcosa di meglio. Di indole ribelle, non ami farti inquadrare ma al contempo sei la prima a farlo se hai bisogno di prendere una determinata posizione. Così, ti trovi spesso a metà strada, generando confusione sia nella tua vita che in quella degli altri.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Una colazione sana per ogni segno zodiacale

Un problema che dovresti affrontare una volta per tutte, magari imparando ad accettare il tuo modo di essere e comprendendo che a volte voler seguire le regole non è poi così sbagliato, specie se queste sono esattamente quelle che avresti deciso da sola se ne avessi avuto l’occasione. Un modo di vedere le cose che potrebbe fare la differenza aiutandoti a trovare un equilibrio in grado di donarti la serenità che cerchi da sempre.

Toro – Inquadrata per le cose che contano

Per te, in quanto nativa del Toro, essere inquadrata è un modo di vivere in grado di portarti sempre alla meta senza perderti durante il tragitto. Nonostante tu sia una persona fantasiosa e in grado di cambiare le cose a tuo piacimento, quando puoi preferisci seguire le regole e, se non ci sono, arrivi persino a crearne di tue. In questo modo sai sempre di non poter sbagliare, gestisci al meglio i tuoi impegni e riesci a portare avanti una routine in grado di rispecchiarti e di farti sentire sicura delle tue scelte. Definirti una persona inquadrata è quindi una cosa che non ti turba e che tu per prima fai volentieri. Detto ciò, bisogna ammettere che tendi ad esserlo solo per le cose che contano e che riguardano il tuo futuro, il lavoro o la famiglia. Per tutto il resto sei bravissima a gestire uno stile di vita astratto e che segue l’inclinazione delle giornate. Un aspetto che ti dona una particolarità in più che ami sfoggiare e della quale riesci ad andar fiera proprio perché sai di poter contare sulla stabilità che miri a costruirti giorno per giorno.

Gemelli – Per nulla inquadrata

Più che una persona inquadrata, si può dire di te che sei una persona dal temperamento ballerino. I tuoi sogni, così come i progetti di vita, ti portano infatti a concentrarti su cose sempre diverse che mal si collocherebbero nella mente di una persona inquadrata. Bisognosa dei tuoi spazi e della tua libertà d’azione, vuoi avere sempre la certezza di poter scegliere il tuo percorso e di poterlo cambiare ad ogni soffio di vento. Dopotutto la tua tendenza ad annoiarti fa di te una persona che necessita di poter vivere senza legami e senza percorsi già stabiliti e ciò vale anche per quelli che ogni tanto cerchi di crearti al fine di far ordine nella tua mente. La verità, però, è che sei tutto fuorché una persona inquadrata e solo vivendo seguendo il tuo istinto e le tue necessità potrai essere pienamente felice e, di conseguenza, davvero te stessa.

Cancro – Inquadrata ma in modo astratto

Di norma sei una persona che ha bisogno di regole ma che quando si trova ad averle fa di tutto per infrangerle. Un modo di essere che spesso ti crea confusione, portandoti a fare scelte sbagliate per la tua vita. La verità è che il tuo bisogno di regole è spesso dettato dalla paura e pertanto infrangerlo ti fa sentire insicura e incerta su come procedere il tuo cammino. Un problema che potrai risolvere solo affrontando le reali cause delle tue incertezze e accettando che dentro hai forse più forza di quanto non credi. Capire a fondo cosa desideri davvero e metterlo a frutto potrà aiutarti a scoprire un modo di essere inquadrata del tutto personale e per questo più semplice da seguire. Una conquista che saprà farti sentire a tuo agio e perfettamente in linea con qualsiasi stile di vita sceglierai di seguire.

Leone – Inquadratissima

Nella vita ti piace dimostrare a tutti di essere originale e di poter cambiare vita da un momento all’altro seguendo un impeto di follia che fa parte del tuo modo di essere. La verità è che in fondo in fondo sei molto più inquadrata di quanto tendi a mostrare ed è questo modo di essere che ti porta a fare scelte corrette anche quando apparentemente possono sembrare azzardate. La tua è più una tattica per farti notare e per creare una suspense che vivono solo gli altri ma che non ti appartiene. Ciò che sei e quel che farai del tuo futuro, in genere, è nella tua mente da sempre e non c’è nulla che può portarti a distogliere l’attenzione.

SULLO STESSO ARGOMENTO: I segni zodiacali a cui serve una nuova routine

Cosa che fai sia sul lavoro che nella vita di tutti i giorni dove forse ami mostrarti come una persona imprevedibile ma nella quale ti muovi sempre secondo piani più precisi di quanto non si possa pensare.

Vergine – Super inquadrata

Per te tutto ciò che è inquadrato è bello. E sei così coinvolta da pensieri logici e schemi da seguire che hai quasi paura di chi dimostra di saper vivere in modo diverso. Seguire le regole è una cosa che fai a prescindere e senza porti neppure una domanda. E non farlo, per te, rappresenta una fonte di pericolo con la quale non sei disposta a relazionarti. Agire secondo la logica è la sola cosa in grado di darti sicurezza e quella che sai fare meglio di ogni altra. Così, che si tratti di lavoro, della vita di tutti i giorni o di rapporti interpersonali, ciò che si evince di te è che sei una persona inquadratissima e sempre pronta non solo a seguire le regole ma ad accettarti che anche gli altri siano nella condizione di farlo.

Se vuoi scoprire se e quanto sono inquadrati gli altri sei segni dello zodiaco, clicca su successivo.