Giulia De Lellis è stata stroncata da Valentina Dallari su Instagram. Il motivo? La fidanzata di Andrea Damante di Uomini e Donne ha scelto di condividere sul web la sua dieta per “asciugarsi” dopo il periodo di quarantena.

Che tra Giulia De Lellis e la sua ex collega Valentina Dallari, entrambe hanno fatto parte del Trono Classico di Uomini e Donne, non scorra buon sangue non è di certo un mistero.

L’esperta di tendenze, che di recente ha raggiunto il suo fidanzato a Milano per impegni lavorativi, ama condividere ogni cosa con i suoi fedeli sostenitori. Per questo motivo nelle scorse ore ha confidato loro, nonostante appaia in perfetta forma, di sentirsi parecchio gonfia, così ha deciso di mettersi a dieta per asciugare tutto quello che secondo lei avrebbe assimilato durante questo periodo di quarantena.

La frase non è piaciuta alla sua ex collega, che ha alle spalle un passato legato all’anoressia, che ha giudicato di pessimo esempio il voler condividere queste cose, e successivamente anche il percorso alimentare da seguire, con i suoi fan che possono essere facilmente influenzabili, anche in negativo, in merito a questo aspetto, procurando non pochi danni.

“Tutti quelli che la fanno lavorare non capiscono che l’aiutano ad aumentare i danni che già di solito fa per conto suo” ha esordito Valentina Dallari contro Giulia De Lellis su Instagram, che già in passato l’aveva attaccata sui social. “Invece di preoccuparti di ‘asciugarti’ perché non segui una dieta che aiuti a far crescere i neuroni, esiste quella?” ha proseguito l’ex tronista di Uomini e Donne. “Dovresti postare anche quella, così magari fai andare di moda qualcosa di utile ogni tanto” ha aggiunto. “Che ne dici?”

Giulia De Lellis fa infuriare Valentina Dallari: “Ecco la mia dieta, devo asciugarmi”

Come anticipato, Valentina Dallari si è arrabbiata e non poco di fronte alle parole di Giulia De Lellis su Instagram, giudicandola un cattivo esempio per le sue fedeli sostenitrici che la prendono come un vero e proprio modello da seguire e da imitare nella loro vita.

Per questo motivo, Valentina giudica alquanto irresponsabile scegliere di condividere una dieta, qualcosa di altamente personale e basata sul fabbisogno soggettivo di ogni individuo, per asciugarsi e perdere peso. In quanto numerose ragazze, come lei in passato, potrebbero farne un uso sbagliato.

“Ragazzi non vi nascondono che dopo questo periodo di quarantena ho bisogno di asciugarmi un po'” ha esordito Giulia De Lellis a Milano con Andrea Damante, che di recente ha ricevuto una frecciata da Andrea Iannone. “Questi giorni ci hanno fatto gonfiare un po’ a tutti, devo ammettere” ha proseguito l’esperta di tendenze sul suo profilo Instagram.

“Per questo motivo ho deciso di condividere con tutti voi la mia, quella che seguirò per asciugarmi un po'” ha spiegato Giulia. “Certo, è quella molto personale” ha aggiunto, rendendosi conto che una dieta è un qualcosa di altamente personale e che non andrebbe condiviso con tutti.

Valentina Dalli furiosa con Giulia De Lellis le ha fatto notare quanto possa risultare superficiale un gesto del genere, che potrebbe causare, come anticipato, non pochi danni per tutte quelle giovani ragazze che scelgono di seguire le orme dell’esperta di tendenze.

Dopo di tutto, come si dice in un famoso film, da grandi poteri derivano grandi responsabilità e quando si ha un certo seguito bisognerebbe fare più attenzione verso tutto ciò che si comunica ai propri fan, soprattutto se sono di giovane età e facilmente influenzabili.

Giulia De Lellis non ha ancora risposto a Valentina Dallari, che di recente ha confidato che il suo fidanzato Junior Cally è letteralmente sparito senza dirle nulla, e probabilmente non lo farà visto che solitamente preferisce non dare adito alle polemiche nate sul suo conto.