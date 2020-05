Alleniamoci insieme all’incantevole Creamy

In Giappone, per far compagnia a chi desidera allenarsi da casa, sono stati ideati dei video per fare i propri work out giornalieri insieme a Creamy, l’idolo degli anime degli anni 80.

Stanca dei soliti esercizi che ormai ripeti da diversi mesi? Da oggi puoi cambiare la tua routine giornaliera grazie a dei video animati davvero singolari. L’idea, tutta giapponese, riguarda Creamy Mamy, l’idol degli anni 80 amata sia dalle bambine che dai bambini di allora. Bellissima e brava a cantare ha dato il via a tutta una serie anime (cartoni animati giapponesi) che sullo stesso filone hanno raccontato negli anni storie di ragazzine con poteri magici.

Ebbene, per soddisfare le esigenze delle bambine di allora che oggi sono adulte e spesso anche mamme, è stato creato un canale youtube dedicato a Creamy dove è possibile esercitarsi con lei al suono delle sue canzoni più famose, ovviamente in versione originale e quindi in giapponese.

Noi di Chedonna.it abbiamo provato gli esercizi per voi. Quindi, non resta che indossare gli abiti adatti e concedersi 10 minuti di svago in compagnia di Creamy.

Alleniamoci con Creamy Mamy, idol degli anni 80

Chi, con l’arrivo della pandemia e la successiva quarantena, si è trovato a dover cambiare modo di allenarsi sa bene come per quanto stimolante ed ugualmente stancante, il work out da casa abbia alcuni limiti. A meno di non essere abituati al fai da te, infatti, può risultare monotono o spingere a rimandare la sessione di allenamento per poi dimenticarsi di eseguirla.

Un problema che riguarda le donne di tutto il mondo e che in Giappone hanno pensato di risolvere, rispolverando un idol degli anni 80 e trasformando l’incantevole Creamy in una personal trainer. Si tratta di una serie che comprende (almeno per ora) tre video chiamati Creamy Exercises che comprendono un video per il riscaldamento, uno per gli esercizi ed un video finale dedicato allo stretching.

Dieci minuti di allenamento ad alta intensità che coinvolge tutto il corpo. La musica e le immagini rendono il tutto così piacevole da far volare il tempo.

Insieme a Creamy e sulle note di tre delle sue canzoni più famose si potranno seguire facilmente tutti i movimenti e tutto anche senza capire cosa dice l’idol. Basta infatti imitarla per dar vita al giusto work out e ad una sessione intensiva che aiuterà a bruciare calorie e a sudare quanto basta per sentirsi soddisfatte dell’allenamento appena eseguito.

Gli esercizi con video annessi per allenarsi con Creamy

Il primo esercizio (il cui video è qui sopra) è quello che riguarda il riscaldamento ed una serie di esercizi iniziali per entrare nel pieno dell’allenamento. La canzone, le cui note sono facilmente riconoscibili è Delicate no suki shite.

Si tratta di movimenti semplici da imitare e che dopo qualche tentativo si potranno compiere seguendo il ritmo rilassandosi ed allenandosi al contempo.

Il secondo video (visibile qui sopra) è quello così detto ad alta intensità e comprendere tutta una serie di saltelli e di movimenti volti ad accelerare il metabolismo e a far bruciare calorie.

Gli stessi possono essere eseguiti con maggior o minore intensità, in base a quanto si sceglie di saltare.

Dando il massimo la fatica è assicurata anche se si tratta di pochi minuti.

La canzone è Love Sarigenaku. Anche questa molto nota agli amanti della serie.

Infine, il terzo video (sempre visibile qui sopra) comprende degli esercizi di stretching molto utili e meno scontati di quanto si possa pensare. Un video che può tornare utile anche solo per sgranchirsi un po’ i muscoli dopo una giornata sedentaria, trascorsa al pc.

La canzone è Pajama non mama de e, anche in questo caso, si tratta di un brano tra quelli più presenti nell’anime.

Le tre canzoni, in Italia, sono diventate famose nella versione tradotta in italiano e cantata da Cristina D’Avena.

Seguendo questi esercizi ogni giorno ci si potrà tenere in forma in soli 10 minuti che, volendo possono essere aumentati inserendo degli esercizi tra un video e l’altro. Qualche serie addominali, di squat e di pesi e si arriverà a 30 minuti di allenamento vero e proprio e tutto divertendosi.

Attenzione: Nonostante la presenza del personaggio animato e dell’ambientazione piacevole e rilassante, gli esercizi proposti in questi video presentano saltelli e altri movimenti per i quali è previsto un minimo di allenamento. Se si è alle prime armi è meglio iniziare con qualcosa di basico. In ogni caso, se si è del tutto all’asciutto riguardo gli allenamenti a casa, prima di svolgerli è sempre meglio chiedere il parere del proprio medico curante.