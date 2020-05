Twitter | I dipendenti potranno lavorare per sempre da casa VIDEO

Novità importanti in campo di smart working. Twitter ha reso noto che i dipendenti potranno lavorare da casa per sempre.

Come molti sanno, la quarantena ha portato a dei cambiamenti importanti in ambito lavorativo. Oltre alle aziende che si sono trovate costrette a chiudere, infatti, ci sono state quelle che hanno potuto declinare diverse mansioni, introducendo o ampliando la possibilità di far lavorare i propri dipendenti da casa. Tra queste c’è anche l’azienda che gestisce Twitter e che ha da subito incentivato lo smart working.

Una scelta che a quanto pare ha funzionato molto bene visto che l’amministratore delegato Jack Dorsey ha recentemente dichiarato che anche una volta riaperti gli uffici, cosa che avverrà in modo graduale, i lavoratori che lo desiderano potranno lavorare da casa anche per sempre. Una nota ha da poco informato tutti i dipendenti del gruppo, offrendo loro una possibilità in attesa e che molti apprezzeranno sicuramente.

Per saperne di più guarda il video.