Maggio | Un taglio di capelli per ogni segno zodiacale

Scopri quale può essere il taglio di capelli più adatto per la fine della quarantena.

Con la riapertura dei parrucchieri, sempre più persone stanno decidendo cosa fare ai propri capelli. Chi era solida farseli curare ogni settimana ha infatti dovuto imparare il fai da te, a volte con risultati positivi, altri con vere e proprie crisi isteriche. Anche chi non è solita andarci spesso ha dovuto fare i conti con ricrescita o frangetta da sistemare e tutto ciò ha portato ad un bisogno di veder cambiare la propria chioma. Ora che i parrucchieri stanno per riaprire, però, nasce il grande dilemma su che taglio scegliere o, più in generale, che trattamento effettuare sui propri capelli.

Se da un lato ci sono persone più che decise, dall’altro ci sono infatti quelle che hanno ancora tanti dubbi e che vedono il momento avvicinarsi in modo quasi minacciosi. Per loro, può essere utile avere un’idea in base al segno zodiacale. Dopotutto le stelle influenzano anche questo aspetto e perché non cogliere una possibilità in più? Dopo aver visto qual è il primo piatto di pasta più indicato ad ogni segno zodiacale e come ogni segno dello zodiaco può trovare l’amore, oggi scopriremo infatti che taglio scegliere in base alla propria data di nascita. Un parere al quale è bene sommare anche quello dato dall’ascendente, sempre importante per tutto ciò che ha a che fare con le emozioni.

Astrologia – Un taglio giusto per ogni segno zodiacale

Ariete – Il taglio corto e sbarazzino

Le donne dell’Ariete hanno trascorso questo lungo periodo senza poter sistemare la propria chioma in modo altalenante. Se da un lato si sono trovare a proprio agio con l’idea di non dover perdere tempo dal parrucchiere, dall’altra si sono trovate in difficoltà riguardo la cura. Chi non è già passata alla rasatura, potrebbe sperimentare un taglio corto e sbarazzino, in grado di lasciare la libertà del non dover impiegare tempo tra pieghe e acconciature, donando un tocco in più al contempo.

Basta infatti scegliere un taglio che sia comunque femminile per ottenere quanto si desidera, andando incontro all’estate senza soffrire il caldo e potendosi sentire più libere nei movimenti. Il colore giusto e un particolare vezzoso come un ciuffo da lasciare più lungo, potranno fare la differenza, garantendo un risultato finale di sicuro gradimento.

Toro – Il caschetto bombato

Le native del Toro amano prendersi cura del proprio aspetto ma senza snaturarsi troppo. Quando si tratta di capelli, quindi, preferiscono non esagerare troppo e restare sempre in linea con un colore il più possibile simile a quello naturale e con scelte stilistiche che ben si sposino con il loro modo di essere. Il lungo periodo di quarantena, però, potrebbe aver portato in loro un maggior bisogno di libertà. Per questo motivo, la voglia di cambiare e osare un po’ di più potrebbe essere dietro l’angolo per molte di loro. In tal caso, una buona scelta può essere quella di un caschetto bombato che le faccia sentire fresche e naturali e che gli dia modo di curare i capelli anche a casa senza troppa difficoltà. In alternativa, spuntare il classico taglio al quale sono abituate, magari salendo un paio di centimetri più su, può essere una buona via di mezzo in grado di consentirgli di adattarsi con calma al cambiamento.

Gemelli – Il taglio di lunghezze differenti

Se c’è una cosa che le donne dei Gemelli amano fare, questa è cambiare. Ciò vale ovviamente anche per quanto riguarda il look e, nello specifico, i capelli. Per sentirsi più belle, possono quindi optare per un taglio diverso, che abbia in se qualcosa di originale e che le faccia sentire più belle. Un taglio corto e più lungo da una parte del viso (magari con un bel ciuffo che ricada sulla fronte) può essere la scelta più in linea con il loro modo di essere. Un taglio del quale sarà facile stancarsi perché in grado di mostrarsi diverso in base all’angolatura da dove lo si guarda. Anche per quanto riguarda il colore, le native del segno possono osare un po’, magari optando per dei colpi di sole accesi e in grado di dar loro una luminosità che sia in linea con la stagione calda sempre più vicina.

Cancro – Un taglio lungo e raffinato

Le native del Cancro amano dare un’immagine di se che sia sempre elegante e raffinata. Per questo motivo, quando si parla di capelli, preferiscono mantenere una lunghezza che sia oltre la media e che gli consenta di poter osare diverse acconciature. Per loro, quindi, non servono grandi modifiche se non quale aggiustatina qua e la che le renda un po’ più sbarazzine, alleggerendo un po’ la chioma appesantita dagli ultimi mesi di scarse cure. Quanto al colore, possono optare per schiarirlo un po’, rendendosi più vicine alla nuova stagione. Ciò che conta è non andare troppo lontane dal loro solito perché per loro anche il taglio di capelli può rappresentare un’importante comfort zone dalla quale è sempre bene non allontanarsi troppo.

Leone – Un taglio che dia volume

Le donne del Leone sono persone che amano farsi notare e che allo stesso tempo non disdegnano la possibilità di farlo mantenendo una certa praticità. Un taglio perfetto per loro è quindi quello corto purché lo sia in modo da dare il giusto volume. In questo modo potranno farsi notare anche grazie alla loro chioma, specie se sapranno osare con dei giochi di luce o con un colore che sentono nelle proprie corde e che potranno sperimentare in una versione un po’ più accesa del solito.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Maggio: Di cosa ha bisogno ogni segno zodiacale

La combinazione perfetta, insieme al giusto look le renderà praticamente perfette e pronte a farsi notare da chiunque.

Vergine – Il taglio classico ma con aggiunta di colore

Le donne della Vergine non sono molto inclini ai cambiamenti e ciò riguarda anche i loro capelli. Così, anche dopo il lungo periodo di reclusione non sentono alcun bisogno di cambiare il proprio taglio se non per migliorarlo senza però uscire troppo dai consueti canoni. La scelta giusta per loro è quindi quella di spuntare qua e la senza cambiare nulla, eccedendo magari un po’ con qualche riflesso in grado di conferire loro un aspetto più luminoso. In questo modo si sentiranno più belle che mai senza correre il rischio di andare incontro a delusioni o di non piacersi. Cosa che può capitare facilmente quando decidono di spingersi troppo in la.

